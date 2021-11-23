Habertürk ve Fatih Altaylı'dan AK Parti'ye operasyon! HDP üzerinden bakın nasıl komplo kurdular

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Lise mezunu aklıyla algı operasyonuna kalkışan, 28 Şubat Post Modern darbesinin sivil ayağı olduğunu unutturan ve kamuoyu tarafından "herbokolog" olarak bilinen Fatih Altaylı, başörtülü öğrencilere hakarette bulunması nedeniyle bomba bir yazıyla cevap veren merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya'nın tespit ettiği sıfatını bir kez daha gösterdi.

HDP ile ittifak ortaklığı yapan CHP'ye tek kelam etmeyen Fatih Altaylı, AK Parti'ye HDP üzerinden operasyon yaptı. AK Parti'nin HDP ile Doğu'da kolkola bulunduğu yalanını ortaya atan Fatih Altaylı ve Habertürk, 20 Kasım'da kendi muhabirleri Veysi İpek tarafından yapılan haberi de kaldırtararak asıl niyetlerini gözler önüne serdi.

Fatih Altaylı ve Habertürk'ten 'HDP binası açılışı' yalanıyla komplo kurdu

AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur'un "HDP ilçe binası açılışı"na katıldığı yalanını ortaya atan Fatih Altaylı, HDP'li belediye başkanı Orhan Ayaz ve heyetinin açılış yapıldığı sırada geldiği devlet hastanesindeki bir eczane açılışını çarpıtarak provokasyonda bulundu.

AK Partili Yağmur'un HDP'lilerle tesadüfen yan yana gelen görüntüsü üzerinden AK Parti'yi hedef alan Altaylı, "Doğu'da dost, Batı'da düşman" başlıklı yazısıyla komplo düzenledi.

Diyarbakır Anneleri'ni 800 gün sonra hatırladı

800 gündür gözlerini kapattığı Diyarbakır Anneleri'ni yeni hatırlayan Fatih Altaylı, evlat nöbetindeki aileleri üzdüğünü iddia etti ve AK Partili Yağmur'un disipline verilmesini istedi.

Küçük ilçelerde siyaset yapan vatandaşların "kanlı bıçaklı düşman" olduğunu sanan Altaylı, yazısında şu ifadelerde bulundu:

"Bu açılışı kim yaptı biliyor musunuz! AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur. Şaka yapmıyorum. Her yerde yazıldı zaten, şakalık tarafı yok. Açılışta AK Partili İlçe Başkanı “Baş Konuk”.

Mahzur var mı! Bence yok. Keşke tüm partiler birbirlerine karşı bu kadar nazik olsalar. Mahzur var mı! Bence var. Batı’da HDP’yi terörist ilan edip, Doğu’da kol kola gezmek açıkça vatandaşı kandırmak demek. Peki niye üç gün bekleyip dördüncü gün yazdım.

Hani belki ilçe başkanı bunu kafasına göre yapmıştır ve parti hemen kendisini disipline verir diye. Vermediklerine ve ses çıkarmadıklarına göre politika bu. Sanki eyalet sistemine geçilmiş gibi. Allah kabul etsin!"

Yalanları ortaya çıkaran haberi kaldırdılar

Halbuki Habertürk muhabiri Veysi İpek; AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur, Bismil Belediye Eşbaşkanı Orhan Ayaz ve açılışı yapılan Derman Eczanesi'nin sorumlusu Abdurahman Akkuş'u arayarak olayın aslını haberleştirmişti.

Ancak Fatih Altaylı'nın yazısıyla beraber "Bismil'de tartışılan kare" başlıklı o haber ortadan kaldırıldı.

Google'dan kayıtları kaldırdılar ama Yandex ve MSN'de suçüstü oldular

Haberi kaldıran Habertürk, Google'un arama kayıtlarından da haberin görüntüsünü kaldırdı. Habertürk, Google'dan kaldırdığı içeriğin kayıtlarını, Yandex ve MSN gibi mecralardan kaldırtmayı unutarak suçüstü oldu.

Linke tıklandığında hem mobil hem de masaüstü sayfasından görülen görüntü:

İşte Habertürk'ün kaldırdığı o haber:

BİSMİL'DE TARTIŞILAN KARE

Diyarbakırın Bismil ilçesinde Mart ayında gerçekleşen bir açılış yeniden tartışma konusu oldu. İddiaya göre AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur, HDP İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı ve HDPli yetkililerle birlikte kurdele kesti. Ancak karenin Mart ayında gerçekleşen bir eczane açılışına ait olduğu o dönem yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Diyarbakır annelerinin de tepki gösterdiği öne sürülen olayla ilgili konunun tarafları Habertürk'ten Veysi İpek'e konuştu.

AK PARTİLİ YAĞMUR: BIRAKIP GİDEMEZDİK

AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur, iddianın maksatlı olarak ortaya atıldığını ve dava açacağını ifade ederken söz konusu kare ile ilgili şunları söyledi:

"Biz eczane açılışındaydık. Ben ve İlçe Müftümüz tam kurdeleyi keserken HDP heyeti oraya geldi. Şimdi biz orayı bırakıp gidemezdik. Biz kurdeleyi kestik, oradan ayrıldık. Şimdi öyle bir paylaşım yapılmış. HDPnin binası diye bir şey yok. Eczanenin açılış kurdele kesimi yapanlardan biri de görevden alınan HDPli Bismil Belediye Eşbakanı Orhan Ayaz'dı. Açılış 8 ay önce oldu, ben yeni ilçe başkanı seçilmiştim. Yanında ilçe başkanı olup olmadığını hatırlamıyorum çünkü onları tanımıyorum."

HDPLİ AYAZ: OLGUN BİR AÇILIŞ OLDU

Daha önce yerine kayyum atanan Bismil Belediye Eşbaşkanı Orhan Ayaz ise "Eşbaşkanımla birlikte 8 ay önce bu eczanenin açılışına katıldık. Gittiğimizde kurdele kesimi yapılması içim anons yapıldı. Her kesimden davetli vardı. İlçe Müftüsü de oradaydı. Kurdeleyi birlikte kestik. AK Parti İlçe Başkanı Veysel Yağmuru tanıyorum, Gayet olgun bir açılış oldu. Aramızda bir sorun da yaşanmadı. Kurdeleyi kestikten sonra ayrıldık. Yanımda HDP İlçe Başkanı yoktu" diye konuştu.

ECZACI: BİR ARAYA GELMELERİ TESADÜF

Açılışı yapılan Derman Eczanesinin sorumlusu Abdurahman Akkuş ise "Eczanenin açılışını Martta yaptık. Ben HDPye davetiye göndermemiştim. Biri provokasyon amaçlı davetiyemizi HDPye de götürmüş. AK Parti İlçe Başkanı Veysel Yağmur ve İlçe Müftümüzün duasının ardından tam kurdele kesimi sırasında HDP eski Belediye Başkanı Orhan Ayaz ve beraberindekiler geldiler. Veysel Başkan sorun etmeden kurdele kesimini yaptıktan sonra ayrıldı" dedi. Akkuş, çıkan haberlerden rahatsız olduğunu dile getirirken AK Partili ve HDPli isimlerin yan yana gelmesinin tesadüf olduğunu vurguladı.