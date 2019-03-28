Haberi okuduktan sonra bir daha bu 8 ürünü evinize sokmak istemeyeceksiniz!

Masum olduğunu düşündüğümüz birçok şey sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Kendinizin ve sevdikleriniz sağlığı için evinize kesinlikle sokmamanız gereken 8 şeyi sizin için derledik.

1.Strafor ürünleri

Uzun yıllar boyunca uzmanlar plastik bardak kullanılmamasını önerdi. Plastik ürünlerin ardından hayatlarımıza daha sağlıklı olduğuna inandığımız strafor ürünler girdi. Kahve, çay gibi ürünleri ev dışında tüketeceksek strafor bardaklardan içmeyi tercih ediyoruz. Evimizde verdiğimiz davetlerde, mevlitlerde ise strafor tabaklarla ikramlarımızı sunuyoruz. Ama masum gibi görünen bu ürünler sağlığımızla ciddi şekilde oynuyor. Söz konusu bardaklar ve tabaklar sıcakla temas ettiğinde strafor kimyasalını içindekilere yayıyor. Siz, siz olun strafor ürünlerden uzak durun.

2.Antibakteriyel ürünler

"Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyim. Evet, doğru okuyorsunuz. Birçok antibakteriyel ürünün yanı sıra kozmetik ürünlerde de triklosan isimli kimyasal bulunuyor. Bu kimyasal insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Aldığınız ürünlerin içeriğini iyice kontrol etmeniz ve temizliğinizde klasik sabunları tercih etmeniz daha iyi olacaktır.

3. Dumanlı sivrisinek kovucu bobinleri

Yaz aylarında sivrisinekler büyük bir kabusa neden olur. Sivrisinekleri evlerimizden uzak tutmak için birçok kovucu ürün mevcut. Son dönemde özellikte Çin'den getirilen dumanlı sivrisinek bobinleri yaygınlaşmaya başladı. Ancak dumanlı bobinler son derece tehlikeli ürünler arasında. Söz konusu bobinlerin dumanlı versiyonları 75 ila 130 arasındaki sigaranın çıkarabileceği dumanı etrafa yayar. Bu yoğunluktaki duman sivrisinekleri kovsa da insan sağlığına ciddi şekilde zarar verir.

4.Preslenmiş ahşap ürünler

Her ürün için geçerli olmasa da preslenmiş ahşap ürünleri yapıştırmak için formaldehit kullanılıyor. Evlerimizde bulunan masalarda kullanılan bu yapıştırıcılar sıcak ve nemin etkisiyle insan sağlığı için tehdit oluşturuyor.

5. Oda spreyleri

Hepimizin evinde bulunan oda spreyleri sağlığımızla ciddi şekilde oynuyor.

6. Naftalin

Kıyafetlerimizin güvenlenmemesi için evlerimizde kullanılan naftalinlerin içinde bulunan kimyasallar kırmızı kan hücrelerinin yok ediyor.

7.Tütsü

Sivrisinek bobini gibi tütsüler de insan sağlığıyla ciddi şekilde oynuyor. Tütsünün yaydığı duman astım, akciğer hastalıkları ve kanseri tetikliyor.

8.Merdiven altı kozmetik ürünleri

Kozmetik ürünleri alırken son derece dikkatli davranmakta fayda var. Markasına ve içeriğine bakılmadan alınan ürünler insan sağlığına ciddi şekilde zarar veriyor.