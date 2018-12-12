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Haberi alan Putin, tüm istihbarat başkanlarını topladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla tutuklanan 29 yaşındaki Mariya Butina'nın haberini alan Rusya lideri Putin, bütün istihbarat başkanlarını topladı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 22:55
Haberi alan Putin, tüm istihbarat başkanlarını topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mariya Butina'nın ABD'de yüksek lisans eğitimini bitirmesinden kısa süre sonra Rusya adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla tutuklandığını öğrenince bütün istihbarat başkanlarını topladığını söyledi.

"Onun kim olduğunu sordum"

Rusya İnsan Hakları Konseyi üyeleri ile bir araya gelen Putin, Butina'nın Rusya adına ajanlık yaptığı iddialarıyla tutuklanmasına ilişkin konuştu. Putin "Kızcağız ABD'de tutuklu ve 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıya, ama ne için? Başına gelenleri öğrendiğimde bütün istihbarat başkanlarıma onun kim olduğunu sordum. Bir milletvekili için çalıştığını biliyoruz. Federasyon Konseyi'ndeki birkaç kişi hariç kimse hakkında bir şey bilmiyor. Hepsi bu" dedi.

Ajanlık iddiasıyla tutuklandı

Kısa süre önce ABD'de yüksek lisans eğitimini bitiren 29 yaşındaki Rus vatandaşı Mariya Butina, Rusya hükümetinin çıkarlarını desteklemek amacıyla ajanlık faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla 'yabancı ajan kanunu' (FARA) kapsamında tutuklanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde casusluk yapmakla suçlanan Rus vatandaşı Maria Butina'nın suçunu kabul ettiği belirtiliyor. Amerikan medyası Butina'nın savcılarla işbirliği yapmayı kabul ettiğini duyurdu.

 

Mariya Butina

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 22:55
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