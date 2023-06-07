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Medya Haberci değil tetikçiler! Soylu’dan yalan habere suç duyurusu
Medya

Haberci değil tetikçiler! Soylu’dan yalan habere suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2023-06-07 11:33:00 -
Haberci değil tetikçiler! Soylu’dan yalan habere suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Halk TV ve muhabiri hakkında yalan ve iftira içerikli haber nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Halk TV'nin kendisine ve uyguladıkları politikalara karşı hasımlık yaptığını belirtti.

Tarihi seçimler geride kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Buna göre yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu.

Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en iyi İçişleri Bakanlığı’nı yürütmüş olan ve şu anda İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Süleyman Soylu‘ya iftiraların ardı arkası kesilmiyor. Soylu’nun başarılarını hazmedemeyen gazeteci görünümlü tetikçi Halk TV ve fondaş yayın organları boş durmadı. Soylu, bazı internet sitelerinde hakkında yapılan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

“HALK TV VE MUHABİRİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR”

Bakanlık görevini devam ettirmek adına bazı hamlelerde bulunduğu iftirası atılan Soylu, bu duruma sert ifadelerle tepki gösterdi. Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları aktardı:

“Bakanlık dönemimizde aleyhimizde iftira ve yalan içeriklerle yüzlerce kez kurgu haberler gerçekleştiren Halk TV yayın organının malum muhabiri, bugün de benzer şekilde bir iftira ve yalan haberin altına imza atmıştır. Her programlarında şahsıma ve uyguladığımız politikalara hasımlık yapan bu yayın kuruluşu belli ki iftira ve yalan kampanyasını sürdürmeye devam edecektir. Bugün ortaya atılan yalan ve iftira içerikli haber nedeniyle Halk TV ve muhabiri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”
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