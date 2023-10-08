Haber uçuramadan havaya uçtu
İsrail ordusu Gazze ünitesinin haberleşme komutanı "Saha Mahluf" Kassam Tugayları tarafından öldürüldü.
İsrail’in Gazze’den sorumlu haberleşme komutanı Saha Mahluf Filistinliler tarafından etkisiz hale getirildi. Mahluf Haberleşme komutanı olarak Gazze’deki gelişmeleri İsrail ordusuna iletmekle görevliydi. Eski İsrail ulusal güvenlik danışman yardımcısı Freilich, El-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" saldırılarına ilişkin, "Saldırıya tamamen hazırlıksız yakalandığımız açık." değerlendirmesinde bulundu. İsrail zor günler yaşıyor.
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