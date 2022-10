Haber nerede Sözcü, Cumhuriyet, Birgün? Gel vatandaş gel sansür öyle değil böyle olur

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan, Bayındır Sağlık Grubu'na ait özel Bayındır Hastanesi'nde infiale yol açacak görüntüler kayda geçti.

Hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı anlar büyük tepki uyandırdı.

"Senin sağ böbreğini alacağım"

Söz konusu görüntülerde erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" diyerek paraları yaşlı kadının yüzüne atıyor.

Kadın çalışandan ahlaksızlık

Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl veriyor.

Bir başka sağlık çalışanı yaşlı kadına "Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun?" diyerek küfür edip dalga geçerken; başka bir sağlık çalışanı ise "Sana o... diyor, k... diyor. Sen de ona söyle" diyerek yaşlı kadına sesleniyor.

Hastanenin faaliyetleri durduruldu

Özel Bayındır Hastanesi'ndeki bu rezillik sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müfettiş gönderilip inceleme yaptırılan hastanenin tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki

İstanbul'da infiale yol açan rezil görüntüler sonrası Özel Bayındır Hastanesi ile tüm detaylar mercek altına alındı. Söz konusu hastanenin CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıktı.

İş Bankası kuruluşu olan Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş, özel Bayındır Hastanesi'nin ana şirketi konumunda.

"Gel vatandaş gel sansür öyle değil böyle olur"

Türkiye'yi ayağa kaldıran ve ipin ucu CHP'ye çıkan skandalla ilgili Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, çok önemli ifadeler kullandı.

CHP'nin borusunu öttüren Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinin rezilliği görmezden gelip sansür uygulamasına dikkat çeken Karahasanoğlu "Gel vatandaş gel sansür öyle değil böyle olur" dedi.

Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Bir vakfımızla ilgili 2 bin tane ev açan yüzlerce yurdu olan ve her birinde yüzlerce öğrencisi olan vakfımızın sadece bir evinde bir öğretmenle ilgili iddia sonrası o kişini annesinin, babasının, kardeşinin, karısının ve çocuklarının adını ve hatta ebenin adını her şeyini yazıyorlar. O olaydan 2 sene sonra sokakta bir şey olduktan sonra bilmem ne vakfında da şöyle olmuştu diyerek oraya bağlıyorlar. Şimdi 80 yaşındaki kadının suratını para saçarak 'senin böbreğini aldık v.s' diyorlar bir özel hastanede. Sansür işte budur. Sansür işte bu.

Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü İş Bankası bunlara reklam veriyor. Sözcü'yü ver Cumhuriyet'i ver Birgün'ü de ver görelim. Hani nerede haber nerede? Gel vatandaş gel sansür öyle değil böyle olur. Verenler de ara sayfalarda şöyle veriyor. 'Bir özel hastanede'

"Haşa BDDK ve İş Bankası yargılanamaz mı?"

Daha vahimini söylüyorum. İş Bankası'ndan daha dün iki tane dava gönderdiler. Can Dündar'a verilen kredinin 'kıyak' olduğunu söylemişiz. Şartlarını açıklayın demişiz. 'Bunların hepsi BDDK'nın kontrolünden geçmiştir' diyorlar. Haşa BDDK ve İş Bankası yargılanamaz eleştirilemez kutsal tabular mı? Soruyoruz.

'Efendim gizlidir' Gizliyse o zaman ne davası açıyorsun. 'Gizlidir' de. 'Ben istediğime yüzde 2 ile yüzde 4 ile veririm' de. 'Bunu da basın eleştiremez' de. Bize gelince sansür gayet güzel. Adam susturmak için dava üzerine dava açıyorlar.

Şimdi İş Bankası'nın yüzde 51 ile ortaklığı olan Bayındır Özel Sağlık Kuruluşu'nun içinde yaşanan o rezaletle ilgili Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün tek kelime ile 'Bu rezalet yaşandı' diyemiyor.

Ama bir vakıfla ilgili bunu gayet güzel cibilliyetini dedesine kadar yazıyorlar."