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Biyografi HABAŞ'ın sahibi Mehmet Rüştü Başaran kimdir?
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HABAŞ'ın sahibi Mehmet Rüştü Başaran kimdir?

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HABAŞ'ın sahibi Mehmet Rüştü Başaran kimdir?

İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ tesislerinde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği elim patlama sonrası, kamuoyunun gözü şirketin tepe yönetimine çevrildi. Faciayla sarsılan tesislere ilişkin incelemeler ve Bakanlıklardan gelen açıklamalar takip edilirken, HABAŞ'ın patronu Mehmet Rüştü Başaran’ın biyografisi ve serveti merak konusu oldu.

Türk iş insanı Mehmet Rüştü Başaran, 1947 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Babası Hamdi Başaran tarafından 1956 yılında temelleri atılan HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Sanayici kimliğinin yanı sıra finans sektöründe de aktif rol alan Başaran, Anadolubank'ın yönetim kurulu başkanı ve yarı ortağı konumundadır.

Mehmet Rüştü Başaran’ın serveti ne kadar?

Demir-çelikten enerjiye, endüstriyel gazlardan otomotive kadar pek çok alanda dev yatırımları yöneten Mehmet Rüştü Başaran, Türkiye’nin en zengin isimleri arasında yer almaktadır. Forbes Türkiye’nin 2025 yılı verilerine göre hazırlanan “En Zengin 100 Türk” listesinde Mehmet Rüştü Başaran, 950 milyon dolarlık servetiyle 35'inci sırada gösterilmiştir.

HABAŞ kimin, ne zaman kuruldu ve ne iş yapıyor?

HABAŞ, 1956 yılında Hamdi Başaran tarafından kurulan yüzde 100 yerli sermayeli bir sanayi grubudur. Şirket; endüstriyel ve tıbbi gaz üretimi başta olmak üzere demir-çelik imalatı, enerji generation, doğal gaz dağıtımı, ağır makine, gemi inşası, deniz taşımacılığı ve liman işletmeciliği gibi kritik sektörlerde devasa üretim ve dağıtım ağını elinde bulundurmaktadır.

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