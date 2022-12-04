  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP toplantısında dikkat çeken detay: El sıkışmadılar, uzak oturdular!

CHP'li Gürsel Tekin 'Jeremy Rifkin yerli ve millidir' dedi! Spikerin tepkisi olay oldu

İran ve Türkmenistan üzerinden Özbekistan'a ulaştı: Türkiye'den yola çıkan ilk kargo treni dünya gündeminde

Selvi Kılıçdaroğlu’nun o görüntüsüne Yılmaz Özdil bile dayanamadı! Böyle kafa buldu

Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Mansur Yavaş tek bir şartla aday olacak

Darbecilerin umudu altılı masa! 28 Şubat' çı Çetin Doğan'dan açık mektup

Galler'de durum içler acısı! İnsanlar evcil hayvan maması yiyor

Sahnede tansiyon yükseldi... Cem Yılmaz'ı böyle azarladı

Doları resmen bıraktılar

Kılıçdaroğlu’nun ABD’li danışmanı ile ilgili ortalığı karıştıracak iddia
Medya Hababam Sınıfı'nın çalışkan Ahmet'inden olay yorum!
Medya

Hababam Sınıfı'nın çalışkan Ahmet'inden olay yorum!

Yeşilçam'da özellikle Hababam Sınıfı Uyanıyor filmindeki Çalışkan Ahmet rolü ile büyük bir şöhret elde eden Ahmet Sezerel, Yeşilçam dönemi hakkında konuştu. Kemal Sunal ile oldukça yakın dost olan Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i, merhum sanatçı ile ilgili Charlie Chaplin benzetmesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 12:22:00 -
Hababam Sınıfı'nın çalışkan Ahmet'inden olay yorum!

Yeşilçam'da özellikle Hababam Sınıfı Uyanıyor filmindeki Çalışkan Ahmet rolü ile büyük bir şöhret elde eden Ahmet Sezerel, Yeşilçam dönemi hakkında konuştu. Kemal Sunal ile oldukça yakın dost olan Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i, merhum sanatçı ile ilgili Charlie Chaplin benzetmesi yaptı.

Ahmet Sezerel Hababam Sınıfı filmlerinin üçüncü serisi olan Uyanıyor'da Çalışkan Ahmet karakterini oynamıştı. Bu rolü ile akıllarda yer edinen ve daha sonra Arzu Film ile Neşeli Günler, Gülen Gözler ve Aile Şerefi filmlerini de çeken Ahmet Sezerel, o yıllardan bu yana yakın dostu olan merhum sanatçı Kemal Sunal ile ilgili konuştu. Habertürk'e röportaj veren Ahmet Sezerel, Kemal Sunal için Charlie Chaplin benzetmesinde bulundu.

Sezerel, "Kemal Sunal, Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken, 1998 yılında "Televizyon ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü" adında bir tez yazdı. Tezinde 'Hababam Sınıfı'nın 108 defa televizyonda gösterildiğini yazmıştı. Aradan 24 yıl daha geçmiş düşünün ne kadar gösterildiğini. Kemal Sunal, Türkiye'nin Charlie Chaplin'idir." dedi.

Şimdiki filmleri başarısız bulduğunu belirten Sezerel, iddialı şu açıklamayı yaptı:

"Bir sürü dizi bizim çektiğimiz filmlerin kolajıdır aslında. Çünkü bu filmlerde bir samimiyet ve aile dayanışması vardı. Şimdi aynı apartmanlarda oturan insanlar biribirini tanımıyor, eskiden bir mahalle kültürü vardı. Günümüzde samimiyet eksikliği var. Bana göre şu an çekilen filmlerin yüzde 95'i çöp. Yüksel Aksu ve Çağan Irmak gibi birkaç tane yönetmenin filmleri dışında çekilen filmler çok kötü."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23