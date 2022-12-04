Hababam Sınıfı'nın çalışkan Ahmet'inden olay yorum!

Yeşilçam'da özellikle Hababam Sınıfı Uyanıyor filmindeki Çalışkan Ahmet rolü ile büyük bir şöhret elde eden Ahmet Sezerel, Yeşilçam dönemi hakkında konuştu. Kemal Sunal ile oldukça yakın dost olan Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i, merhum sanatçı ile ilgili Charlie Chaplin benzetmesi yaptı.

Ahmet Sezerel Hababam Sınıfı filmlerinin üçüncü serisi olan Uyanıyor'da Çalışkan Ahmet karakterini oynamıştı. Bu rolü ile akıllarda yer edinen ve daha sonra Arzu Film ile Neşeli Günler, Gülen Gözler ve Aile Şerefi filmlerini de çeken Ahmet Sezerel, o yıllardan bu yana yakın dostu olan merhum sanatçı Kemal Sunal ile ilgili konuştu. Habertürk'e röportaj veren Ahmet Sezerel, Kemal Sunal için Charlie Chaplin benzetmesinde bulundu.

Sezerel, "Kemal Sunal, Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken, 1998 yılında "Televizyon ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü" adında bir tez yazdı. Tezinde 'Hababam Sınıfı'nın 108 defa televizyonda gösterildiğini yazmıştı. Aradan 24 yıl daha geçmiş düşünün ne kadar gösterildiğini. Kemal Sunal, Türkiye'nin Charlie Chaplin'idir." dedi.

Şimdiki filmleri başarısız bulduğunu belirten Sezerel, iddialı şu açıklamayı yaptı:

"Bir sürü dizi bizim çektiğimiz filmlerin kolajıdır aslında. Çünkü bu filmlerde bir samimiyet ve aile dayanışması vardı. Şimdi aynı apartmanlarda oturan insanlar biribirini tanımıyor, eskiden bir mahalle kültürü vardı. Günümüzde samimiyet eksikliği var. Bana göre şu an çekilen filmlerin yüzde 95'i çöp. Yüksel Aksu ve Çağan Irmak gibi birkaç tane yönetmenin filmleri dışında çekilen filmler çok kötü."