Haaretz'den önemli çıkış: ABD, işgal altındaki Filistin'i tanımalı!

Haaretz gazetesinde yayınlanan bir başyazıda, ABD'nin on yıllardır süregelen İsrail-Filistin barış sürecindeki rolü eleştirilerek, iki devletli çözümün giderek uzaklaştığı belirtildi. Başyazıda, ABD'nin Filistin Devleti'ni tanımasının, barış sürecinde yeni bir denge ve umut yaratabileceği savunuldu.

Yazıda, ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğinin, Filistin topraklarında hukuksuz yerleşimlerin yayılmasına ve Filistinlilerin temel haklarının ihlal edilmesine yol açtığı vurgulanıyor. İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak gerçekleştirdiği ilhak girişimleri ve politikaları görmezden gelinerek, ABD tarafından yeşil ışık yakıldığı ifade ediliyor.

Başyazıda, İsrail-Filistin sorununa çözüm olarak iki devletli formülün önemine dikkat çekildi. Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin kendi devletlerinde güvenli ve özgür bir şekilde yaşaması gerektiği belirtilen yazıda, İsrail'in yayılmacı politikaları ve ilhak girişimlerinin bu çözümün önündeki en büyük engel olduğu ifade edildi.

Haaretz, ABD'nin Filistin Devleti'ni tanımasının zamanının geldiğini savundu. Bu adımın barış sürecinde yeni bir dinamik yaratabileceği ve İsrail'i müzakere masasına dönmeye zorlayabileceği belirtildi. Ayrıca, Filistin'in tanınmasının, Filistin halkının haklarının teslim edilmesi ve uluslararası toplumda saygınlık kazanması açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Makale, ABD'nin Filistin'i tanımasının, barış sürecinde yeni bir dinamik yaratabileceğini ve İsrail'i müzakere masasına dönmeye teşvik edebileceğini ifade etti. Bu adımın, Filistinlilerin haklarının tanınması ve uluslararası toplumda saygınlık kazanması açısından önemli olduğu vurgulandı.

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İsrail-Filistin çatışması, Orta Doğu'nun en uzun soluklu ve karmaşık sorunlarından biridir. 1948 yılında İsrail'in kurulmasıyla başlayan çatışma, toprak, güvenlik, mülteciler ve Kudüs'ün statüsü gibi konuları kapsadı. ABD, uzun yıllardır İsrail'in en yakın müttefiki ve bölgede daima kargaya sebep olan devlet oldu oldu.

Yazı, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasında yeni bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini ve Filistin Devleti'ni tanımasının barış sürecinde önemli bir adım olabileceğini savunuyor. Makale, ABD'nin Filistin'i tanımasının, İsrail'i müzakere masasına dönmeye teşvik edebileceğini ifade ediyor.

Baran Haber