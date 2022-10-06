Haaland'dan gol şov
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester City, sahasında konuk ettiği Kopenhag'ı 5-0'lık skorla yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, TSİ 22.00'da başlayan altı maçla devam etti.
Haaland 2 gol kaydetti
G Grubu'nda Manchester City, sahasında Kopenhag ile karşılaştı. City, sahadan 5-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı. City'ye galibiyeti getiren golleri Haaland (2), Khotcholava (k.k), penaltıdan Mahrez ve Alvarez attı.
City 3'te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturdu
Grupta 3'te 3 yapan City, 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Şampiyonlar Ligi biletini play-off turunda Trabzonspor'u eleyerek alan Kopenhag ise 1 puanla son sırada yer aldı.