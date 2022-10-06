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Spor Haaland'dan gol şov
Spor

Haaland'dan gol şov

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester City, sahasında konuk ettiği Kopenhag'ı 5-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 01:25:00 -
Haaland'dan gol şov

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, TSİ 22.00'da başlayan altı maçla devam etti.

Haaland 2 gol kaydetti

G Grubu'nda Manchester City, sahasında Kopenhag ile karşılaştı. City, sahadan 5-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı. City'ye galibiyeti getiren golleri Haaland (2), Khotcholava (k.k), penaltıdan Mahrez ve Alvarez attı.

City 3'te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturdu

Grupta 3'te 3 yapan City, 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Şampiyonlar Ligi biletini play-off turunda Trabzonspor'u eleyerek alan Kopenhag ise 1 puanla son sırada yer aldı.

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