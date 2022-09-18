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Spor Haaland tarihe geçti
Spor

Haaland tarihe geçti

Erling Haaland, Premier Lig tarihinde ilk 4 deplasman maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 12:32:00 -
Haaland tarihe geçti

Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Manchester City, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Wolverhampton'a konuk oldu.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Collins'in gördüğü kırmızı kartla 33. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında zorlanmadı.

Manchester ekibinin gollerini, 1. dakikada Grealish, 16. dakikada Haaland ve 69. dakikada Foden kaydetti.

Haaland, Premier Lig'deki ilk 4 deplasman maçında da gol atan ilk futbolcu oldu. Norveçli santrfor, Salzburg'dan ayrıldığı 2020'nin ocak ayından bu yana tüm kulvarlarda çıktığı 99 maçta 100 gol attı.

Puanını 17'ye çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Wolverhampton ise 6 puanda kaldı.

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