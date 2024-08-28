Ha bu da Mavi Vatan'a "masal" diyenlere kapak olsun! Ne oldu, renginiz soldu değil mi?

Tarkan Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aksaz'da yaptığı açılışların Mavi Vatan'a güç kattığını belirtti. Akşam gazetesi yazarı Zengin, Türkiye'nin denizcilik alanındaki başarılarını ve yeni denizaltı projelerini vurguladı. Yazıda, Türkiye'nin savunma sanayindeki bu adımlarının uluslararası arenada önemli bir güç kazandırdığını ifade eden Zengin, Mavi Vatan'ın masal olmadığını ve Türkiye'nin bu alandaki ilerleyişinin engellenemeyeceğini söyledi. Tarkan Zengin, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak 26-30 Ağustos tarihleri arasında Zafer Haftası'nı idrak ediyoruz.

Sultan Alparslan'ın 26 Ağustos 1071'de Anadolu'yu ebedi vatanımız yaptığı Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü.

26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 102'nci yıldönümü.

Tarihimizin gurur günlerinden olan Zafer Haftası'nda hemen öncesinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Aksaz'da dikkat çekici bir açılışa imza attı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı ve hizmete soktuğu deniz platformlarıyla Mavi Vatan'daki gücümüz katlandı.

Tek bir açılış programı olsa da Mavi Vatan'daki gücümüze güç katacak şu hizmetler devreye girdi:

* Aksaz Tersanesi Komutanlığı açılış töreni yapıldı.

* PİRİREİS Denizaltısı hizmete girdi.

* HIZIRREİS Denizaltısı bayrak çekme ve seyir tecrübesi başlatıldı.

* YAKIT 2–3-4 akaryakıt gemileri hizmete girdi.

* Dünyada sınıfının en büyüğü olan 3000 tonluk Denizaltı Havuzu hizmete girdi.

* MURATREİS Denizaltısı donatım faaliyetleri başladı.

Aslında her biri tek başına bile önemli savunma sanayii icraatı olan bu hizmetler ülkemizi Donanma'da en üst liglere çıkartacak nitelikte.

Türkiye, Reis Sınıfı 6 adet denizaltının tamamını 2029'a kadar hizmet almayı planlıyor. Hizmete alınan PİRİREİS Denizaltısı, havadan bağımsız tahrik sistemine sahip 6 adet denizaltılarımızın ilkidir. PİRİREİS'te, milli güdümlü mermilerimiz olan Atmaca ve Gezgin'in yanı sıra, kısa süre önce harp atışıyla etkisi görülen AKYA torpidomuz da kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dördüncü askeri tersane olarak açılan Aksaz Tersane Komutanlığı'nın açılışında kamu işyeri olan askeri tersanelerin önemini şu sözlerle anlattı:

"Gerçek bir deniz kuvveti demek, bu platformları inşa edecek, bakımını ve onarımını yapabilecek, modernizasyonlarını gerçekleştirecek tersanelere de sahip olmayı gerektirir. Şanlı tarihimizde donanmamızın en güçlü zamanları aynı zamanda güçlü bir tersanecilik kültürüne sahip olduğumuz dönemlerdir. Bugün, bu anlayışla tersane altyapımızı güçlendiren kritik bir adım daha atıyoruz. MİLGEM, korvet ve fırkateynlerimizi bağrından çıkaran İstanbul Tersanesi, REİS sınıfı denizaltıları inşa eden Gölcük Tersanesi ve Ege'deki İzmir Tersanesi'nden sonra hamdolsun şimdi dördüncü tersanemize kavuşuyoruz."

Savunma sanayiinde geldiğimiz bu önemli noktada nitelikli işgücünün büyük katkısı var. Mühendisler, özel sektör ile askeri fabrika ve tersanelerde çalışan işçiler savunma sanayiinin gelişmesine büyük katkı sağlamaya devam ediyor.

Birileri Mavi Vatan'ı masal olarak görse de hakikat ortada. Onlar masallarda yaşamaya devam etsin. İçeriden ve dışarıdan tüm engellemelere ve ambargolara rağmen Türkiye, "Denizlere hakim olan cihana hakim olur" prensibiyle geleceğe emin adımlarla yürüyor."

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