Ha bu da bizdeki sapkınlara kapak olsun! ABD'de transseksüel şahsın feleğini böyle şaşırttılar! Gör Türkiye gör

Türkiye'de LGBTİ savunuculuğu tam gaz devam ederken, ABD'de sapkınlara tokat gibi bir müdahale geldi.

ABD'de bir kadınlar tuvaletinin önünde yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu. Transseksüel bir şahsın kadınlar tuvaletine girmek için hamle yaptığını gören baba “Kızım içeride. Hiçbir erkeğin içeri girmesine izin veremem” diyerek ona engel oldu.

İkili arasındaki tartışma kısa sürede şiddetlendi.

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşirken transseksüel kişi adama “Ben bir kadınım” diyerek tepki gösterdi. Hiçbir erkeğin kızı içerideyken içeri girmesine izin vermeyeceğini tekrar ifade eden adam ise yanıt olarak “Hayır, sen erkeksin” dedi.

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