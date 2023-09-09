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Dünya Ha bu da bizdeki sapkınlara kapak olsun! ABD'de transseksüel şahsın feleğini böyle şaşırttılar! Gör Türkiye gör
Dünya

Ha bu da bizdeki sapkınlara kapak olsun! ABD'de transseksüel şahsın feleğini böyle şaşırttılar! Gör Türkiye gör

Yeniakit Publisher
2023-09-09 12:09:00 -
Ha bu da bizdeki sapkınlara kapak olsun! ABD'de transseksüel şahsın feleğini böyle şaşırttılar! Gör Türkiye gör

Türkiye'de LGBTİ savunuculuğu tam gaz devam ederken, ABD'de sapkınlara tokat gibi bir müdahale geldi.

Türkiye'de LGBTİ savunuculuğu tam gaz devam ederken, ABD'de sapkınlara tokat gibi bir müdahale geldi. 

ABD'de bir kadınlar tuvaletinin önünde yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu. Transseksüel bir şahsın kadınlar tuvaletine girmek için hamle yaptığını gören baba “Kızım içeride. Hiçbir erkeğin içeri girmesine izin veremem” diyerek ona engel oldu.

İkili arasındaki tartışma kısa sürede şiddetlendi.

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşirken transseksüel kişi adama “Ben bir kadınım” diyerek tepki gösterdi. Hiçbir erkeğin kızı içerideyken içeri girmesine izin vermeyeceğini tekrar ifade eden adam ise yanıt olarak “Hayır, sen erkeksin” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

BRAVO O, BABAYA.

Allahh cc seni ve senin gibileri islamlanşereflendirasin amin

tüm zalimleri islama hizmetkaetsin o uyuşuk sonunu DÜŞÜNMEYEN MÜSLÜMANLARI BİRKİLO SOĞANA 20 YIL BEDAVA YEYİEN LER TAYYİPERDOĞANI Bİ DERS VERENLİM DİYENLER BUGÜN HAYT PAĞLI DİYENLERE SORUN 20 YIL HAYATI BEDA VA EDENE DERSİ AYAĞINI KAYDIRIP VERDİĞİNİN BEDELİNİ ÖDÜYON YÜZDE 50.1 LEN GELECEĞİNİ GARANTİLESEYDİ TAYYİPERDOĞAN 1800 TL MAŞI 11 500 YAPARMIYDI SEN 11 TL ALDIĞIN BİR GIDAYI 111 TL YE ALDIRAN DERS VERELİM DİYENLERMİ
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