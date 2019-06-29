Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman: “Heykeltıraş ile zayıflama mümkün”

Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman, heykeltıraş öntemi ile zayıflamanın mümkün olduğunu söyledi.

Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman, “Tek seans da Heykeltıraş yöntemi ile 7 cm incelmek artık mümkün. Heykeltıraş yöntemi Türkiye de zayıflama trendlerinde son yerini aldı. Artık Acı, Ağrı, Zaman sınırı olmadan seans da anında alınan sonuç çok ilgi gördü. Günümüzde Medikal estetik uygulamaları dikkat çekerken net sonuç görmek isteyenlerin en çok ilgi odağı Heykeltıraş yöntemi ile zayıflamak oldu. Sarkık cilt, lokalize yağ, fibrotik alan, çatlaklar ile gevşek ve yumuşak selülit bölgelerinin normalleşmesi için geliştirilmiş ses dalgaları ile yağ yakma makinesidir. Ultrosonic dalga ile çalışan sistem Tek seans da yağ çeperlerini küçülterek 7 cm incelme sağlamaktadır” dedi.

Cihaz üzerindeki dokunmatik ekrandan “boyun, göğüs, sırt, bel, basen ile kol ve bacaklar” seçilerek bunlara ait program uygulandığını ifade eden Akman, “Seçilen parametrelerin ekrana otomatik gelmesi kullanıcı hatasına izin vermez. Ultrasound dalganın vücuda hiç bir zararı yoktur. Hiç bir dalga hamilelerde kullanılmadığı halde ultrasound dalga gebelerin de pek çok uygulamaların da kullanılmaktadır. Ultrasound dalga tıpta pek çok hastalığın tespitinde çok tercih edilmektedir. Çünkü röntgen gibi zararlı olmadığı gibi bilgisayarlı tomografiden çok daha işlevsel olarak üç boyutlu olarak kafatasından ayak bileğine kadar tüm vücutta hastalıkların tespitinde tercih edilmektedir. Ultrasound da ses dalgaları dokulara çarpıp geri döndüğünde yankının bilgisayara işleyişiyle doku görüntülenmektedir. Zayıflamada kullanılan ultrasound dalga Heykeltıraş ise önce deriyi geçer hemen altındaki yağ dokusuna ulaşır ve normal boyutunun üzerine çıkmış olan yağ kütlesini parçacıklara ayırır. Yalnızca bununla da kalmaz bu bölgede deformasyona uğramış sarkmış dokunun yeniden kendini onarması için collagen üretimini sağlar. Deri altında kütleselleşmiş yağ dokusunun deri yüzeyine doğru çıkmasıyla kedini gösteren selülitler ne yazık ki hiçbir bayanın kabullendiği bir durum değildir. Çoğu zaman kişi olabildiğince formda olmasına rağmen yalnızca selülit problemi olabilir. Buna sebep östrojen hormonu olabileceği gibi hareketsiz yaşam ve kötü beslenme ya da vücuttaki toksinlerin yağ hücrelerine olan etkisinden de kaynaklanabileceği söz konusudur. Heykeltıraş burada da kendini gösterir selülit bölgedeki yağ hücresini küçülterek dejenerasyona uğramış dokuyu yeniden gerginleştirip sıkılaştırır” diye konuştu.

Uygulama esnasında ve sonrasında herhangi bir olumsuz etki hissedilmediğini kaydeden Akman, “Seans öncesi aç olmak süratli netice almayı kolaylaştırır. Sonrasında ise az yağlı besinleri tüketmek “kırılmış” yağ hücrelerinin atımını hızlandırır. Yine, seans öncesi ve sonrası bol su içmek, bu sürece olumlu katkı sağlar. Lokal yağ (adiposit) hücrelerimiz ergenlikte mevcut miktarına ulaşarak sonraki yaşamımızda sayıca değişmez. Hacimce ise 4000 katına kadar çıkarak dev yumrular oluşturabilirler. Adiposit in barındırdığı yağ, uygulanan iç basınçla hücre çeperini kırar ve “ölmüş” yağ hücreleri venöz dolaşımla üriner sisteme nakledilir, idrarla atılır. Geri dönüş tıbben mümkün değildir. Atılan yağ erozyonu sonucu kilo verilmesi mutlak ise de heykeltıraş seansı uygulanan yerin incelmesini garanti eder. Hamileler, Lohusalar, kardiyovasküler sorunlular, kan koagülasyon disfonksiyon rahatsızlıklarında, diyabet, epilepsi, cerrahi nekahet dönemleri ile regl halleri dışında ve 16 yaşını aşmış herkes Heykeltıraş dan yararlanır” şeklinde konuştu.