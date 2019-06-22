Güzelkent, seyir görünümüne yeniden kavuşuyor

Daha önce Türkeli-Güzelkent karayolundan manzarası seyredilebilen Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü, muhtarlık tarafından yapılan çalışmayla karayolundan yeniden manzarası seyredebilme imkanına kavuşuyor.

İlçeye bağlı Güzelkent köyüne gelen misafirlerin seyir manzarasına hayran kaldığı şehitlik anıtı önünden geçen Türkeli-Güzelkent karayolu Emrelli mevkisi, geçtiğimiz yıllarda yüklenici firma tarafından yapılan yol çalışmaları kapsamında yol güzergahı değiştirilmiş, yapılan istinat duvarı çalışmaları ile Türkeli’den Güzelkent’e gelen misafirlerin seyir manzarası kapanmıştı.

Bu kapsamda Güzelkent Köyü Muhtarlığı harekete geçerek, yola en yakın bölgede çalışma yürütüp, karayolundan Güzelkent’in seyir anlamda izlenebileceği alan için çalışma başlattı.

Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, yaptığı açıklamada, "İki duvar arasına hapsolmuş Güzelkent köyümüzü çok şükür özgürlüğüne kavuşturuyoruz. Beş gündür hummalı bir çalışma ile set duvardan sonraki toprak yığıntısını yol seviyesine indirerek güzel köyümüzün görüntüsünü açmış olacağız. Bu önemli hizmette destek sağlayan emeği geçen tüm siyasi ve bürokrasideki değerli devlet büyüklerimize ve mesai gözetmeden akşam saatlerine kadar dozer ile çalışan değerli ağabeyimize teşekkür ediyorum" dedi.

Güzelkent’in plaj kumsalı temizleniyor

Aynı zamanda plaj kumsalının da iş makinesi ile temizlendiğini ifade eden Gürleyen, "Bizi kırmayarak hafta sonu bile çalışmalarını sürdüren değerli iş makinesi operatörü Hafız ağabeyimize de teşekkür ederim" diye konuştu.