Güzel kısır nasıl olacak? Aslında ilk olarak sırrı malzemede gizli! Bir kavanoz tencere içine ekle! İşte ne kadar...

Kısır 5 çaylarının olmazsa olmazıdır. Bulgur, salça, baharatlar ve yeşilliklerle hazırlanan bu lezzet adeta damak çatlatıyor. Hem doyurucu hem de besleyici olan kısır düşük kalorili olduğu için spor ve diyet yapanların da tercihleri arasında geliyor.

HATAY USULÜNÜN SIRRI BU MALZEMEDE

Hatay Erzin’de kendi lokantasını işleten Ulaş Kaya şef, Hatay usulü kısırın tüm sırrını verdi. Kaya şef, Hatay usulü kısıra lezzet katan malzemenin kışlık domates konservesi olduğunu söyledi.

Tepsiye alınan ince kısırlık bulgurun üzerine tencerede ısıtılan domates sosu dökülerek güzelce yoğuruluyor. Ardından da kısır için diğer adımlar yerine getiriliyor.

PÜF NOKTASIYLA KISIR TARİFİ

Nefis ve damak çatlatan bir kısır için gereken malzemeler şöyle:

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2 su bardağı esmer kısırlık bulgur

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

1 avuç taze nane

1 çay kaşığı kimyon

4 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Kısırın hazırlanışı:

sabah.com.tr sitesinde kısırın hazırlanışı paylaşıldı.

Büyük bir kabın içerisine bulguru koyun ve üzerine bir su bardağı ılık suyu ilave edip karıştırın.

Daha sonra kabın üzerini, bir tepsi yardımıyla kapatın. 20 dakika kadar bulgurun şişmesini bekleyin.

Ardından bulgurunuz şiştikten sonra içerisine domates ve biber salçasını, pul biberi, isotu, yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da tuzu ekleyip iyice harmanlayın.

Sonra güzelce yoğurmaya başlayın.

Yoğurduktan sonra içerisine sarımsağı rendeleyin

Limon suyu, nar ekşisi, kimyonu ilave ederek tekrardan yoğurun.

Sonra soğan, maydanoz ve naneleri ince ince doğrayın.

Doğramış olduğunuz malzemeleri de karışıma ilave ederek bir çay bardağı zeytinyağı ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Ardından kıvam aldığında tabaklara ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

PÜF NOKTA: Kısır hazırlarken lezzetini artırmak ve Hatay usulü yapmak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle aşırı derecede zeytinyağı eklemelisiniz. 5 çay bardağı bulgur için 5 su bardağı zeytinyağı ilave etmelisiniz. Hatay usulü kısırın birinci püf noktası domates sosu, ikinci püf noktası ise fazla zeytinyağıdır.