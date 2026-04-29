“Güzel İşler Yolunda” 7 Yıllık Hizmet ve Eserler Tanıtıldı

Başiskele Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 7. Yıl Hizmet Tanıtım Toplantısı’nda, Belediye Başkanı M. Yasin Özlü görev süresince ilçeye kazandırılan yatırımları ve belediyecilik çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, Başiskele’nin son 7 yılda her alanda gösterdiği gelişim rakamlarla ortaya konuldu.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, önceki dönem Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş ve Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı katılım sağladı.

Siyasi temsiliyetin yoğun olduğu buluşmada; AK Parti geçmiş dönem il başkanları Mahmut Civelek ve Şemsettin Ceyhan, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Murad Ergelen, Nihat Gürdal, Sema Arat ve Emre Arık, MHP İl Başkanvekili İlhan Kansoy, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Vekili Selçuk Özkaradeniz, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit ve MHP Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Doğan hazır bulundu. Ayrıca geçmiş dönemde şehre önemli hizmetlerde bulunmuş olan eski İl Genel Meclis Başkanı Ali Ayaz, eski Belediye Başkanı Hikmet Karaaslan ile Hikmet Tuncay, meclis üyeleri ve belediye yöneticileri de bu özel programda hemşehrilerimizle bir araya geldi.

ÜST YAPI YATIRIMLARI DETAYLANDIRILDI

Toplantıda Başiskele’nin 37 mahallesi genelinde gerçekleştirilen üstyapı ve altyapı yatırımları dikkat çekti. İlçede 25 prestij cadde düzenlemesi tamamlanırken, 125 kilometre asfalt yol, 75 kilometre parke yol, 173 kilometre yeni imar yolu ve beton yol çalışmaları hayata geçirildi. Kırsal mahallelerde yol konforunu artıran projelerle birlikte ulaşım ağı güçlendirilirken, yeni kavşak ve bağlantı yollarıyla şehir içi trafik rahatlatıldı. Başkan Özlü, vatandaşların yakından takip ettiği ve merakla beklediği Başiskele Kavşağı Koridor Projesi, ve Güney Metro İzmit-Gölcük Hattı gibi önemli ulaşım projelerine ilişkin de detaylı bilgiler paylaştı. Bu projelerle birlikte Başiskele’nin ulaşım ağının daha güçlü, hızlı ve konforlu hale geleceği ifade edildi.

YEŞİL ALAN VE GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI İLE ÇEVRECİ BELEDİYECİLİK

Başiskele’de çevre ve yaşam alanlarına yönelik yatırımlar kapsamında yeni parklar, millet bahçeleri, semt meydanları ve yürüyüş yolları vatandaşların hizmetine sunuldu. Yeşilyurt Millet Bahçesi, Seymen Millet Bahçesi ve çeşitli mesire alanlarıyla ilçenin yeşil dokusu güçlendirilirken, sıfır atık uygulamaları, güneş enerjisi sistemleri ve geri dönüşüm projeleriyle çevreci belediyecilik anlayışı öne çıktı.

GENÇLERE VE KADINLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Sosyal belediyecilik alanında ise kadın, aile, gençlik ve eğitim odaklı birçok çalışma hayata geçirildi. Meslek edindirme kursları, aile danışmanlık merkezleri, eğitim destekleri, sosyal yardım projeleri ve istihdama katkı sağlayan uygulamalarla binlerce vatandaşa ulaşıldı. Gençlik merkezleri, spor okulları, kültür sanat etkinlikleri ve çocuklara yönelik projelerle Başiskele’de her yaştan vatandaşa hitap eden hizmet anlayışı sürdürüldü.

BAŞİSKELE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İLE GELEĞE TAŞINIYOR

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında online başvuru sistemleri, akıllı kent uygulamaları ve hızlı çözüm merkezleriyle belediye hizmetlerine erişim kolaylaştırıldı. Başkan Özlü, yeni dönemde de güçlü altyapı, sosyal destek, teknoloji ve insan odaklı projelerle Başiskele’yi geleceğe taşımaya devam edeceklerini ifade etti.