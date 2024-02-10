Güzel haber Suudi Arabistan’dan geldi! BAE ve Türkiye arasında dev anlaşma

Türk Savunma Sanayii, 04-08 Şubat 2024 tarihleri ​​arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ikinci kez düzenlenen World Defense Show Fuarı’na 63 (altmış üç) savunma sanayii firması ile katılım sağladı. Fuar kapsamında Türk firmalar, farklı iş birliklerine imza attı.

Bu bağlamda Birleşik Arap Emirlikleri merkezli EDGE, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenen World Defense Show (WDS) kapsamında Türkiye’nin önde gelen havacılık ve savunma şirketi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile havacılık ve uzay sektörüne özgü çeşitli girişimlerde birlikte çalışmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

Yapılan anlaşma, EDGE tarafından geliştirilen faydalı yüklerin ve sensörlerin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin ürünlerine entegre etme konusunda ortak bir taahhüdü temsil ediyor. Mutabakat Zaptı ile iki şirket sürekli istihbarat, gözetleme, hedef belirleme ve keşif sistemleri sağlayacak. Aynı zamanda anlaşma teknoloji transferi, entegrasyon ve üretim potansiyelini de içermekte. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan EDGE Group Platformlar ve Sistemler Başkanı Khaled Al Zaabi şunları söyledi:

“Gelişmiş hava indirme projeleri için tercih edilen ortak olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile iş birliği yapma anlaşmamız, Türkiye’nin savunma sanayii ekosistemi ile devam eden işbirliğimizi güçlendiriyor ve lider bir uluslararası teknoloji ve savunma şirketi olarak bize duyulan küresel çekicilik ve güven hakkında çok şey söylüyor. Buna ek olarak yerel BAE teknolojisi de dahil olmak üzere, EDGE’nin yalnızca dört yıl önceki kuruluşumuzdan bu yana geliştirdiği ve edindiği son teknoloji yetenekleri vurgulamaktadır. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ortak çalışmalarımızın sonuçlarını, havacılık, uzay ve savunma sektörlerinde devam eden ilerlemelerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise “TUSAŞ ve EDGE arasındaki bu mutabakat zaptının her iki şirket için de hayırlı olmasını diliyor, bu işbirliğinin önümüzdeki yıllarda daha da genişletilmesini diliyorum.” dedi.

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