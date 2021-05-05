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Güzel haber geldi! O paralar bugün yatıyor

Nisan ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 10:24:00 -
Güzel haber geldi! O paralar bugün yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mayıs itibari ile hesaplara yatırılacağını bildirdi.

IBAN'I olmayan PTT'den alacak

Sosyal medya üzerinden dün açıklama yapan Bakan Bilgin, "Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler." ifadelerini kullandı.

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