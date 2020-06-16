  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Güvensiz ürüne 43.6 milyon lira ceza

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:43:00 -
Güvensiz ürüne 43.6 milyon lira ceza

Dış ticarette ürün güvenliği denetimleri ile iç piyasaya yönelik piyasa gözetimi ve denetiminin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 kamu kuruluşu tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken Pekcan, “Bu yılın ilk çeyreğinde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde 35 bin 370 parti ürün denetlenirken, bunların 2 bin 798’i uygunsuz, 525’i güvensiz bulundu. Bu ürünlere yönelik toplam 43,6 milyon lira ceza uygulandı” bilgisini paylaştı.

Pekcan, gerek üreticilerin kalitesiz ve güvensiz ithal ürünlerin haksız rekabetine maruz kalmaması gerekse vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunmasını teminen, ürünleri risk esasına dayalı olarak ithalat aşamasında da denetime tabi tuttuklarını anımsatarak, “Söz konusu dönemde 1 milyar 300 bin ithal ürün denetlendi, uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ithal ürünün ülkeye girişine izin verilmedi” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı