Güvensiz ürüne 43.6 milyon lira ceza

Dış ticarette ürün güvenliği denetimleri ile iç piyasaya yönelik piyasa gözetimi ve denetiminin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 kamu kuruluşu tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken Pekcan, “Bu yılın ilk çeyreğinde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde 35 bin 370 parti ürün denetlenirken, bunların 2 bin 798’i uygunsuz, 525’i güvensiz bulundu. Bu ürünlere yönelik toplam 43,6 milyon lira ceza uygulandı” bilgisini paylaştı.

Pekcan, gerek üreticilerin kalitesiz ve güvensiz ithal ürünlerin haksız rekabetine maruz kalmaması gerekse vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunmasını teminen, ürünleri risk esasına dayalı olarak ithalat aşamasında da denetime tabi tuttuklarını anımsatarak, “Söz konusu dönemde 1 milyar 300 bin ithal ürün denetlendi, uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ithal ürünün ülkeye girişine izin verilmedi” değerlendirmesinde bulundu.