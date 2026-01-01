Güvenlikte sınır tanımıyor! Hyundai’nin 21 TSP ödüllü başarısı

Hyundai Motor Grubu, 2025 yılı Amerikan IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) değerlendirmelerinde toplam 21 TOP SAFETY PICK (TSP) ve TOP SAFETY PICK+ (TSP+) ödülü kazanarak, üst üste ikinci yıl tüm otomotiv grupları arasında en fazla ödüle sahip oldu. Grubun modellerinden 18’i, IIHS’nin en yüksek derecesi olan TSP+ unvanını elde etti. Bu rakam, 2024’teki 12 TSP+ ödülüne kıyasla önemli bir artış gösteriyor ve Hyundai’nin her yıl daha da sıkılaşan güvenlik kriterlerine başarıyla uyum sağladığını ortaya koyuyor.

Yeni amiral gemisi elektrikli Hyundai IONIQ 9 ise IIHS’nin tüm çarpışma dayanımı ve çarpışma önleme testlerinden en yüksek dereceleri alarak dikkat çekti. Bu başarı, Hyundai’nin güvenlik teknolojilerine yaptığı sürekli yatırımı ve sektördeki en zorlu test standartlarını karşılama konusundaki kararlılığını vurguluyor.

E-GMP platformu güvenliği kanıtlıyor

Hyundai’nin elektrikli araçlarının temelini oluşturan E-GMP platformu, güvenlik performansını kanıtlamaya devam ediyor. IONIQ 5, IONIQ 6, GV60 ve 2026 IONIQ 9 gibi E-GMP tabanlı modellerin tamamı, IIHS’nin 2025 yılı için sıkılaştırdığı kriterlerde TSP+ derecesi aldı. Bu, platform bazlı yolcu koruması, yapısal dayanıklılık ve ileri güvenlik teknolojilerinin gücünü ortaya koyuyor.

IIHS’nin yeni test standartları

2025 itibarıyla IIHS, özellikle arka koltuk yolcu güvenliği odaklı test standartlarını yükseltti. Güncellenen orta düzey önden çarpışma testlerinde, çocuklar ve küçük yetişkinleri temsil eden yeni mankenler kullanılarak gerçek hayattaki çarpışma riskleri daha kapsamlı değerlendiriliyor. Hyundai Motor Grubu modelleri, bu daha zorlu testlerde istikrarlı ve güçlü performans göstererek sürekli gelişime odaklı mühendislik yaklaşımını kanıtladı.

Markalara göre ödüller

* Hyundai Motor Company: 8 TSP+ ve 2 TSP

* Genesis: 5 TSP+ ve 1 TSP

2025 IIHS TSP+ alan Hyundai modelleri

* 2025 TUCSON

* 2025 IONIQ 5

* 2025 IONIQ 6

* 2026 IONIQ 9

* 2025-26 ELANTRA

* 2025-26 SONATA

* 2025-26 KONA

* 2025-26 SANTA FE

2025 IIHS TSP+ alan Genesis modelleri

* 2025 GV60

* 2025-26 GV70

* 2025-26 Elektrikli GV70

* 2025-26 GV80

* 2026 G80

Hyundai Motor Grubu’nun bu başarıları, hem geleneksel hem de elektrikli araçlarda güvenlikte global lider konumunu pekiştiriyor.