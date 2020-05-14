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Gündem

Güvenlik ve Terör Uzmanı açıkladı: Devreye Murdoch girdi

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, İYİ Parti ve HDP'nin işbirliğinin deşifre olmasının ardından, ABD'li Yahudi medya patronu Rupert Murdoch'un devreye girdiğini ve kanalı FOX'ta ittifakı gizlemeye çalıştığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:45:00 -
Güvenlik ve Terör Uzmanı açıkladı: Devreye Murdoch girdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi terör örgütü PKK'nın uzantısı" olarak nitelemesi kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı HDP'yi kızdırdı. Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını söyledi.

Bunun üzerine paylaşımda bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Atatürkçü(!)CHP, muhafazakar(!)SP, milliyetçi(!)İP ve PKK/YPG/HDP'nin gizli ittifakı Sırrı Süreyya Önder'in sözleriyle belgelendi. Devreye Murdoch girdi ve kanalı FOX'ta ittifakı gizlemeye ve düne kadar baştacı olan oyun bozan Sırrı'yı tukaka yapmaya kalktı. Oyun öyle sırıtıyor ki." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

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Yorumlar

55432

allahımdan dilerim abd kanada brezilya meksika arjantin kolombiya türk ülkeleri t.c ülkesi rusya çin israil avustralya myanmar halklarını ordularını rabbim kahhar ismiyle yok etsin inşallah amin
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hizipsavar

yahudi maşası hainler.
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