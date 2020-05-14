Güvenlik ve Terör Uzmanı açıkladı: Devreye Murdoch girdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi terör örgütü PKK'nın uzantısı" olarak nitelemesi kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı HDP'yi kızdırdı. Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını söyledi.

Bunun üzerine paylaşımda bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Atatürkçü(!)CHP, muhafazakar(!)SP, milliyetçi(!)İP ve PKK/YPG/HDP'nin gizli ittifakı Sırrı Süreyya Önder'in sözleriyle belgelendi. Devreye Murdoch girdi ve kanalı FOX'ta ittifakı gizlemeye ve düne kadar baştacı olan oyun bozan Sırrı'yı tukaka yapmaya kalktı. Oyun öyle sırıtıyor ki." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet: