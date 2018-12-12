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Güvenlik uzmanı açıkladı! 'Siber saldırıların çoğu ABD ve AB'den geliyor'

Rusya Bilgisayar Vakaları Müdahale Koordinasyon Merkezi Direktör Yardımcısı Nikolai Murashov, siber saldırıların büyük bir çoğunluğunun ABD ve Avrupa Birliği'nden geldiğini açıklayarak, "Yeterince test yapılmadığı için yazılım ve donanımsal hatalar farkedilmeden piyasaya sürülüyor ve görünmez zafiyetler zaman zaman ürün piyasaya sürüldükten yıllar sonra farkediliyor" dedi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:12
Güvenlik uzmanı açıkladı! 'Siber saldırıların çoğu ABD ve AB'den geliyor'

Rusya Bilgisayar Vakaları Müdahale Koordinasyon Merkezi Direktör Yardımcısı Nikolai Murashov, yaptığı açıklamada siber saldırıların büyük bir çoğunluğunun ABD ve Avrupa Birliği'nden geldiğini söyledi.

Siber güvenlik şirketlerinin oluşturduğu 2016- 2017 siber saldırı istatistiklerini yorumlayan Murashov, zararlı yazılımların ana kaynağının ABD ve Avrupa Birliği olduğunu ifade etti ve ekledi, "Bilişim ve iletişim sektörü devlerinin ABD yetki alanında idare edildiği bilinen bir gerçek."

Murashov, sektörün piyasaya sürekli olarak yeni bir ürün ya da hizmet sunma telaşında olduğunu ve bu sebeple ürün ve hizmetlerin yeterince test edilmediklerine işaret ederek, "Yeterince test yapılmadığı için yazılım ve donanımsal hatalar farkedilmeden piyasaya sürülüyor ve görünmez zafiyetler zaman zaman ürün piyasaya sürüldükten yıllar sonra farkediliyor" dedi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:12
  1. Rusya Bilgisayar Vakaları Müdahale Koordinasyon Merkezi Direktör Yardımcısı Nikolai Murashov
  2. Siber saldırı
  3. ABD
  4. AB
  5. Rusya

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