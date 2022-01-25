Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan savaş uyarısı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği senaryoları ışığında ABD Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaparken aynı zaman NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdi.

NATO'nun genişlemesinin kendisi için tehdit olacağı iddiasıyla Rusya hem Ukrayna'nın etrafına yığınağını her geçen gün artırdı hem de Baltık Denizi'nde ve sınırda tatbikatlarla göz dağı vermeye devam ediyor.

Batının gözünde Ukrayna ve Türkiye birbirine benzer

Abdullah Ağar Batı'nın nazarında Ukrayna’yla Türkiye'nin şok emen ülke, rezerv ülke, tampon ülke, yem ülke ve istikrarla, refahla, zenginlikle, istikrarsızlık, terör, gerilik ve düşman arasındaki ülke olmaları hasebiyle benzer niteliklere sahip olduğunu ifade etti.

"Taraf olmaya zorlanacağız"

Konjonktürel olarak resmi değerlendiren Ağar "Kriz var, fırsatlar, riskler var, jeopolitik değerin görülmesi var. Var ama, çok ama çok dikkatli, akıllı ve öngörü sahibi olmalıyız. Olası bir savaşta Baltık, Balkanlar, Doğu Avrupa, Karadeniz etki sahası olacak. Denge siyaset ve stratejisinde çok zorlanacağız. Taraf olmaya, tavır almaya zorlanacağız." dedi.

"Müttefiklerimiz tarafından satıldık"

Tarihi gerçekliğe ve yaşanmışlıkların altını çizen Ağar paylaşımını "Montrö, hava sahamız çok hassaslaşacak. Çok gol yedik. Çok oyuna tuzağa maruz kaldık. Müttefiklerimiz tarafından satıldık, aldatıldık, ihanete uğradık, baskı altına alındık, ötekileştirildik, yalnızlaştırıldık, şeytanlaştırıldık, haksız yere cezalandırıldık. Rusların da neler yaptığını biliyoruz ve onları da unutmadık" sözleriyle sonlandırdı.