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Güvenlik teknolojilerinde trend

Trimbox CEO’su Evren Yurttaş, özellikle en az yangın gibi bir sorunu ihbar etmenin önemli olduğu kadar, yangının çıkmasını önleyici tedbiri almak da önemli olduğunu söyledi.

16 Temmuz 2019 Salı 11:30
Güvenlik teknolojilerinde trend

Trimbox CEO’su Evren Yurttaş, özellikle en az yangın gibi bir sorunu ihbar etmenin önemli olduğu kadar, yangının çıkmasını önleyici tedbiri almak da önemli olduğunu söyledi.



Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trimbox CEO’su Evren Yurttaş, güvenlik teknolojileri ile ilgili açıklama yaptı. Güvenlik teknolojileri denilince herkesin aklına; hırsız, yangın veya istenmeyen misafirin girişini haber veren alarm ve kamera sistemleri geldiğini belirterek, "Teknik birkaç kişi haricinde de kimsenin aklına girişleri belirli seviyede sınırlayabilen giriş kontrol sistemleri ve otomobiller için bariyer sistemleri bile gelmez. Bu sebeple de hayatımızda en fazla yer tutan elektrik sistemlerinin de, tıpkı davetsiz misafiri engellemek için alınan tedbirler gibi güvenlik sistemlerine ihtiyacı olduğu kimsenin aklına gelmeyecektir. Dünya’da güvenlik sistemleri açıkça görüleceği üzere ihbar üzerine bina edilmiştir. Yani bir yapıda meydana gelecek izinsiz giriş veya yangın konusunda kullanıcıya uyarı verir ve konuyla ilgili kişi veya birimlerin harekete geçmesini sağlar. Peki, güvenlik sistemleri ihbar değil de, hırsızın girgini engelleyen veya yangının çıkmasını engelleyen şekilde olsaydı nasıl olurdu. Elbette, haber vereceğine engellemesi herkesin tercihi olurdu" dedi.



"Kaçak akım rölesi yönetmelikte zorunludur, ama nötr-toprak regülatörü değildir"


Evren Yurttaş, şalter veya sigorta ya da kaçak akım rölesi gibi koruyucu ekipmanlara bakıldığında; yine güvenlik sistemlerine benzer şekilde, ama daha ilkel olarak, enerjiyi, keserek sorundan haberdar olunmasını sağladığını kaydederek, "Bazen de hatalı uygulamalardan dolayı, enerjiyi kesene kadar yangın hadiseleri ile karşılaşılabiliyor. Konuyla ilgili eğilimleri değiştirmek için öncelikle zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Örneğin kaçak akım rölesi, metal gövdeli bir cihazda kaçak olduğunda sizi çarparak öldürmemesi için 30 mA üzerinde açarak enerji akışını keser. Başka bir ürün ise, nötr-toprak regülatörü ismiyle metal gövdede kaçak oluşumunu engelleyerek sistemin enerji akışını sorunsuz devam ettirmesini sağlar. Kaçak akım rölesi yönetmelikte zorunludur, ama nötr-toprak regülatörü değildir" şeklinde konuştu.



"Aladağ faciası olarak yaşadığımız şekliyle can kaybı yaşanırsa, sorumlular 8 ila 12 yıl arasında cezaya çarptırılır"


Trimbox CEO’su Evren Yurttaş, elektrik şebekelerinde yaşanan problemleri şöyle açıladı: "Bunun son örneği Bursa’da 3,5 saat süreyle yaşandığı şekilde sürekli git-geller yaşanabilir. Bunlar da en basit şekliyle elektronik kart ve cihazlara arıza verdirebilir veya en kötü şekliyle yangın çıkarabilir. Yönetmelikte koruma tedbirlerinde bu durumu engellemek üzere aşırı gerilim sönümleyici olduğu halde, denetim olmadığından enerji sisteme verilebilir. Olur da en son çok acı örneğini Aladağ faciası olarak yaşadığımız şekliyle can kaybı yaşanırsa, sorumlular 8 ila 12 yıl arasında cezaya çarptırılır. Gelecekte Dünya’da güvenlik teknolojilerinde trend nasıl evrilecek bakıp hep birlikte göreceğiz. Ama bildiğimiz bir şey var ki, özellikle en az yangın gibi bir sorunu ihbar etmenin önemli olduğu kadar, yangının çıkmasını önleyici tedbiri almak da önemlidir.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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