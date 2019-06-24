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Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar’dan ilginç değerlendirme: İran o petrolü boyar ABD'ye bile satar

ABD ve İran arasında neredeyse savaşa yol açacak gerginliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, ABD’nin İran’a yönelik fiziki bir saldırıyı göze alamadığını söyledi. Ağar, “Suud ve BAE İran’a saldırmadığı için Trump’a kızgınmış. Bütün hazırlığına, ürettiği gerekçelere ve stratejik savaş aracını vurmasına rağmen ABD İran’ı neden vuramadı? Menfaatler ve zafiyetler var. İran o petrolü boyar, ABD’ye bile satar.” dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:56
Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar’dan ilginç değerlendirme: İran o petrolü boyar ABD'ye bile satar

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

İran’ın ABD’ye ait bir insansız hava aracını vurmasıyla had safhaya ulaşan ve Trump’ın Twitter’dan İran’a yönelik saldırı emri verdiğini “10 dakika önce durdurdum” mesajıyla dünyaya duyurduğu gerginliği değerlendiren Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, “ABD’nin mukavemet karşısında bocaladığı, hatta geri adım attığı görülüyor. Demek ki bu işler Bolton’un ‘kanuni gözüken, ama kanuna-hakka-hukuka-adalete pek de uymayan’, ‘Kasabanın Şerifi’ edasıyla ortalıkta gezinmesiyle olmuyor.” dedi.

ABD bu karşılığı beklemiyordu

ABD’nin iddia ettiği gibi İran’ı vurması bir yana, İran’ın 130 milyon Dolarlık etki-keşif-gözetleme ve casusluk için tasarlanmış RQ-4/MQ-4C Triton Global Hawk adlı insansız savaş uçağını düşürmesine rağmen neden etkili bir karşılık veremediği sorusunu cevaplayan Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, “Öncelikle ABD İran’dan böyle bir karşılık beklemiyordu. İran’ın yaptığı bu hamle ABD için adeta sürpriz oldu. Görüldü ki ABD sürprizlere açık ve yeterince esnek değil.” dedi.

ABD, İran’a saldırması durumunda sonrasında oluşabilecek etkilere hazır değil

Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, “ABD, İran’a saldırısı sonrası İran’ın ABD hedef ve menfaatlerine karşı ortaya koyacağı saldırı ve etkilere hazırlıksız. Özellikle Hürmüz, Bab’ül Mendep boğazları başta, enerji akış sistematiğinde ve Şii ve diğer vekillerin yapacağı (doğrusal-asimetrik) saldırı ve istikrarsızlık eylemlerinde, karmaşa sonrası ortaya çıkacak krizi, dalgalanmaları, ittifak ve işbirliklerini nasıl kontrol edeceğini ve yöneteceğini planlamamış.” şeklinde konuştu.

ABD kibirli tavrının karşılığını alıyor

ABD’nin yığınaksız şekilde ilerisini düşünmeden strateji üretme kibri içinde bulunduğuna işaret eden Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD strateji üretmeden yaptığı hamlelerin karşılığını alıyor. Ürettiği siyaset ve stratejileri sığ ve yetersiz kaldı. Korku-baskı-yıldırma-tehdit-şantaj ve ekonomik yaptırım-siyasi yalnızlaştırma üzerine kurulu bir yöntem denedi ancak sonuç alamıyor. Belki de bütün bu ortaya koyduğu politika bir tiyatrodan ibaret. Çünkü İran’ın dişini gören Araplar daha çok ABD’nin etekleri altına sığınacak, daha çok silah alacak, daha çok ABD’nin isteklerini yerine getirecek.”

“Kasabanın Şerifi” edasıyla ortalıkta gezinmekle olmuyor

ABD’nin İran’ın gösterdiği mukavemet karşısında bocaladığı, hatta geri adım attığının görüldüğüne vurgu yapan Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, “Demek ki bu işler Bolton’un ‘Kanuni’ gözüken, ama kanuna-hakka-hukuka-adalete pek de uymayan ‘Kasabanın Şerifi’ edasıyla ortalıkta gezinmesiyle olmuyor.” yorumunda bulundu.

İran o petrolü boyar ABD’ye satar

Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, sözlerini şöyle tamamladı:

“İran’ın stratejik savaş aracını düşürmesine mütekabil karşılık vermesinin son anda engellenmesine dair Trump’ın ‘İnsanların öleceğini’ gerekçe göstermesi ise ayrı bir tutarsızlık. İran’da masumların babalarının ölümüne hassasiyet üreten Trump, Irak ve Suriye’de masumların ölümlerine acaba neden duyarsız kalıyor? Sanırım menfaatleri ve zafiyetleri öyle gerektirdiği için. Bu haliyle ABD ekonomik ambargo ve ablukalara demirlemiş gözüküyor. Ama İran akıllıdır. O petrolü boyar, ABD’ye bile satar.”

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:56
  1. Abdullah Ağar
  2. iran

YORUM YAZ

  • aliali53 dk önce
    sen hiç boyayıp birşey sattınmı

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