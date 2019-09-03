Güvenlik önlemi almadan iskeleye çıkan işçiler korkuttu Mardin’de 5 katlı binanın dış cephesinde boya ve tadilat yapan ustaların güvenlik tedbiri almadan canlarını hiçe sayarak çalışmaları yürekleri ağza getirdi.

Mardin’de 5 katlı binanın dış cephesinde boya ve tadilat yapan ustaların güvenlik tedbiri almadan canlarını hiçe sayarak çalışmaları yürekleri ağza getirdi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan 5 katlı binanın dış cephesinde boya ve tadilat yapmak için güvenlik tedbiri almadan iskeleye çıkan işçilerin görüntüsü vatandaşları hayrete düşürdü. Çalışmalar sırasında işçilerin üzerinde baret ve güvenlik kemerinin bulunmadığı görüldü. Binaya kurulan iskelede tadilat yapan işçiler, hiçbir iş güvenliği tedbiri almadan çalışmaya devam etti. Ölümle burun burana çalışan işçiler görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. İşçiler rahat tavırları ile dikkat çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.