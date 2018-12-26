0553 313 94 23

Güvenlik korucularına ek tazminat mı ödenecek?

Terör örgütü PKK'ya karşı polis ve jandarma ile birlikte etkin mücadele eden güvenlik korucularını (köy korucuları) sevindiren gelişme yaşandı. 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 TL ek tazminat ödenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'ye yayımlandı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:09
Güvenlik korucularına ek tazminat mı ödenecek?

Terör örgütü PKK'ya karşı polis ve jandarma ile birlikte etkin mücadele eden güvenlik korucularını (köy korucuları) sevindiren gelişme yaşandı. 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 TL ek tazminat ödenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'ye yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de  yer alan karara göre, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis,  Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek  tazminat ödenecek. Söz konusu karar 15 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:09
  1. Osmaniye
  2. Kilis
  3. Iğdır
  4. Ardahan
  5. Şırnak
  6. Batman
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Siirt
  11. Muş
  12. Mardin
  13. Kahramanmaraş
  14. Malatya
  15. Kars
  16. Hatay
  17. Hakkari
  18. Gaziantep
  19. Erzurum
  20. Erzincan
  21. Elazığ
  22. Diyarbakır
  23. Bitlis
  24. Bingöl
  25. Ağrı
  26. Adıyaman
  27. güvenlik korucusu
  28. güvenlik korucusu ek tazminat
  29. resmi gazete güvenlik korucusu
  30. köy korucusu ek tazminat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan müjdeyi duyurdu! Yüzde 25 indirim geldi
    1. Bakan müjdeyi duyurdu! Yüzde 25..
    2. Brent petrol 50,46 dolardan işlem..
    3. YPG: ABD bizi şoke etti, mecburen..
    4. Yurt içi piyasalar iktisadi yönelim..
    5. Güvenlik korucularına ek tazminat mı..
    6. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    7. Serbest piyasada döviz açılış..
    8. Çorum'da okullara kar tatili
    9. GÜNDEM / 26 Aralık 2018
    10. Lice kırsalında sokağa çıkma yasağı.....
    11. Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz..
    12. Karaman'da eğitime kar engeli
    13. Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira..
    14. CHP'li belediyeden dev hizmet! Noel..
    15. Yarın okulların tatil olduğu iller..
    16. Günün âyet ve hadisi
    17. Kara yollarında durum
    18. 26 ilde görev yapanlara ek tazminat
    19. "Rusya ile ABD ilişkisi sıfır"
    20. Türkiye'den Irak'taki terör..
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler