Güvenlik korucularına ek tazminat mı ödenecek?

Terör örgütü PKK'ya karşı polis ve jandarma ile birlikte etkin mücadele eden güvenlik korucularını (köy korucuları) sevindiren gelişme yaşandı. 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 TL ek tazminat ödenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'ye yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek. Söz konusu karar 15 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.