Güvenlik görevlisi alımı İŞKUR | Güvenlik görevlisi başvuru şartları neler?

Güvenlik görevlisi alımları 2019, son dakika güvenlik görevlisi alımı haberlerine göre, İŞKUR en az ilkokul mezunu 2 bin güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Güvenlik görevlisi alım şartları neler? Güvenlik görevlisi alımı yapan kurumlar ilanı merak edilmekte. İŞKUR üzerinden özel güvenlik görevlisi alımı yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu olan adayların başvuru yapabildiği ifade edildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü aracılığı ile yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu olan adayların başvuru yapabildiği ifade edildi. Yayımlanan ilanlar kapsamında 2 bin silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı yapılacağı belirtildi.

Güvenlik görevlisi başvuru belgeleri neler?

Başvuru dilekçesi,

Öğrenim durum belgesi fotokopisi (Noter Tasdikli),

Nüfus cüzdan fotokopisi, Sağlık raporu,

Adli Sicil Kaydı,

Özgeçmiş CV,

Adet Fotoğraf,

Yerleşim yeri belgesi, silahlı, silahsız güvenlik görevlisi kartı fotokopisi ve

Erkek Adaylar için Askerlik durum belgesi.

İŞKUR iş ilanlarını görüntülemek başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. İlanın detaylarını görüntülemek isteyen adaylar İŞKUR sayfasında açık iş ilanları bölümünde arama butonuna güvenlik görevlisi yazarak ilanları görüntüleyebilirler.

Güvenlik görevlisi başvuru şartları neler?

Bunun yanı sıra ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. T.C vatandaşı olmak.18 yaşını tamamlamış olmak. Silahlı güvenlik görevlisi için 21 yaşından büyük olmak. Güvenlik kimlik kartına sahip olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. En az ilköğretim mezunu olmak. Kamera sistemlerini izleme ve kullanmayı bilmesi gerekli. Sağlık problemi bulunmaması. Vardiyalı sisteme ayak uydurabilecek"

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