Güvenli ve çevreci ortam Plaza Aktoy’u ön plana çıkarıyor

Küçükoğlu Holding bünyesinde 3 yıl önce İstanbul Avcılar’da faaliyete geçen Toyota Plaza Aktoy, müşteri ve çalışan memnuniyeti, güvenli çalışma ortamı, çevreye duyarlı uygulamaları ile Türkiye’nin başarılı Toyota bayileri arasında yerini aldı.

Toyota Plaza Aktoy Satış ve Pazarlama Müdürü Mihriban Aktuna, hizmet kalitesi ve başarının birçok kriteri bulunduğunu belirterek, çalışanlara sağlanan koşulların bunlardan biri olduğunu söyledi. 12 bin metre kapalı alana sahip Toyota Plaza Aktoy’un binasının depremsellik açısından riskli bölgelerden biri olan İstanbul Avcılar’da bulunduğunu belirten Aktuna, binanın bu alanda çok başarılı Japon deprem mühendisliği verileriyle inşa edildiğini söyledi.

Güvenli ortam

Hizmet için gelen misafirleri ve çalışanları güven içinde bir araya getirdiklerini vurgulayan Mihriban Aktuna, alanında uzman bir ekip olduklarını belirtip, takım ruhuna uygun güvenilir ve sağlıklı bir ortamda misafirlerine güler yüzle hizmet sunduklarını söyledi. Aktuna, “Güler yüzlü çalışan, güler yüzlü misafir demektir. Partneri olduğumuz Toyota’nın insana saygı felsefesine uygun olarak misafirlerimizi ve çalışanlarımızı en değerli varlıklar olarak görmekteyiz. İlkelerimize, çalışanlarımıza verdiğimiz değer ve sunduğumuz koşullar bizi başarıya götüren en önemli etkenler olarak öne çıkıyor” dedi.

Yeşil bina kopsepti

Mihriban Aktuna, Toyota Plaza Aktoy olarak, Türkiye’nin en başarılı Toyota bayilerinden birisi olma hedefine emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, çevreci yaklaşımları, sosyal projeleri ile yasalara ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyledi. Yeşil bina konseptinde kurulan Aktoy Toyota Plaza’nın, LEED Gold Sertifikası aldığını da belirten Aktuna, plazanın sürdürülebilir ve çevre dostu özellikleri ile öne çıktığını vurguladı.

Satış, satış sonrası hizmetler, yedek parça, 2. El araç alım-satım-kiralama ve sigorta işlemleri konusunda hizmet veren Toyota Plaza Aktoy’un, Leed Gold sertifikasına sahip çevre dostu bir yapı olduğunu söyleyen Mihriban Aktuna, “Sağlıklı ve ekolojik bir çalışma çevresi oluşturduğumuz plazamızda yıllık yüzde 20 enerji ve yüzde 45 su tasarrufu sağlıyoruz. Bina kullanıcılarının ve içerisinde yaşayacak kişilerin konforu ve sağlığı LEED sisteminin kriterlerine en üst düzeyde uymaktadır” dedi.