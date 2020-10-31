Güvenli Turizm Sertifikası İTO üyelerine yüzde 25 indirimli

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, “400 bine yakın üyesi bulunan İTO gibi çok değerli bir kurumla protokol imzaladık. Bizi daha da motive edecek bu iş birliği, sektördeki işletmelerin daha fazla bilinçlenmesine de katkı sunacak. Hem STK’lar ile hem de zincir şubeleri bulunan özel şirketlerle görüşmelerimiz sürüyor. Çok yakında yeni anlaşmaları duyuracağız” dedi.



Namlı, bakanlığın talimatları gereğince artık tiyatro, konser ve benzeri kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği mekanlar için de Güvenli Turizm Belgesi alınması gerektiğini kaydederek “Bu kapsamda da ilk güvenli Turizm Belgesini biz verdik. Bostancı gösteri Merkezi’ne verdiğimiz sertifika bu alanda ilk oldu” ifadelerini kullandı.