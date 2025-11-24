'Güvenli' sanılan şişelenmiş su, en pis su türü çıktı!

Guatemala’da yapılan araştırma, halkın en güvenilir bulduğu şişelenmiş suların aslında en yüksek bakteri oranına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Guatemala’da yapılan bir araştırma, insanların en güvenli olarak gördüğü su kaynaklarının, aslında en yüksek oranda kirlenmiş olabileceğini ortaya koydu. Washington Eyalet Üniversitesi liderliğinde yürütülen çalışma, özellikle şişelenmiş suların yüksek seviyede zararlı bakteri içerebildiğini gösterdi.

Araştırma, Guatemala’nın Batı Yaylaları’na odaklandı. Bilim insanları, yerel halkın su güvenliği konusundaki algılarıyla laboratuvar sonuçlarını karşılaştırdı. Bölgede yaşayanların büyük çoğunluğu, büyük boy yeniden doldurulabilir şişelenmiş suları en güvenli seçenek olarak görüyordu. Ancak test edilen 11 su kaynağı türü arasında en fazla koliform bakteri bu şişelerde bulundu.

Koliform bakterileri, dışkı kaynaklı kirliliğin bir göstergesi olarak kullanılıyor.

Çalışmanın detayları, Journal of Water and Health adlı akademik dergide yayımlandı.

WSU Veterinerlik Fakültesi’nden Dr. Brooke Ramay, çalışmanın baş yazarı olarak şunları söyledi:

“İnsanların su güvenliği hakkında ne düşündüğü ile evlerinde gerçekten olanlar arasında açık bir kopukluk var. Bu da ciddi halk sağlığı sonuçlarına yol açabilir.”

Dünya genelinde 4 milyardan fazla insan, güvenli şekilde yönetilen içme suyuna erişemiyor. Fekal (dışkı kaynaklı) kirlilik, her yıl özellikle çocuklarda milyonlarca ishal vakasına neden oluyor. Aynı zamanda, bu kirli sular, antibiyotiklere dirençli bakterilerin yayılmasında da önemli rol oynuyor.

Ramay ve ekibi, 30'u şehirde, 30'u kırsalda olmak üzere 60 hane ile anket yaptı. Şu su kaynaklarından örnekler alındı:

Şişelenmiş su

Musluk suyu

Kuyu suyu

Kaynak suyu

Filtreli su

Numuneler şu bakteriler açısından incelendi:

Koliformlar

Escherichia coli (E. coli)

Geniş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) üreten bakteriler

Karbapenem-dirençli Enterobacterales (CRE)

Araştırmaya göre, şişelenmiş suyun koliform testinde pozitif çıkma olasılığı diğer kaynaklara göre altı kat daha fazla. Şişe örneklerinin yalnızca %17’si, Dünya Sağlık Örgütü’nün içme suyu standartlarını karşıladı.

Guatemala’da birçok ev, ana içme suyu kaynağı olarak şişelenmiş su kullanıyor. Bu şişeler, arıtma tesislerinde doldurulup mühürlenerek evlere dağıtılıyor.

Tüm su kaynakları genelinde:

%90’ında koliform

%55’inde E. coli

%30’unda ESBL bakterileri tespit edildi.

CRE bakterileri daha nadir bulundu ama özellikle bazı musluk suyu örneklerinde tespit edildi.

Algı açısından daha az güvenilen bir kaynak olan, korunaklı belediye kuyuları (mühürlü, klorlanmış ve topluluk tarafından yönetilen kaynaklar) en az kirlenmiş kaynaklar oldu. Bu kaynaklardan alınan örneklerde koliform, E. coli, ESBL veya CRE tespit edilmedi.

Ancak aynı belediye suyu evlere borularla taşındığında,:

%65’inde koliform,

%28’inde E. coli,

%11’inde ESBL,

%11’inde CRE tespit edildi.