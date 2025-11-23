Sosyal medyanın yeni akımı: Evde kıyma döner nasıl yapılır?

Sosyal medyada son günlerin en dikkat çeken akımlarından biri evde yapılan kıyma döner oldu. Milyonlarca kişi kıymadan döner, iskender ve dürüm tariflerini deneyerek videolarını paylaşıyor. Kısa sürede viral olan bu akım, izlenme rekorları kırarken herkes kendi tarifini “en kolay yöntem” iddiasıyla paylaşmaya başladı.

EVDE KIYMA DÖNER TARİFİ

Sosyal medyada trend haline gelen kıyma döner tarifini denemek isteyenler için süreç oldukça basit. Evdeki malzemelerle kısa sürede hazırlanabilen tarif, özellikle fırın ya da tavayla pratik şekilde uygulanabiliyor.

En önemli aşama ise kıymanın doğru şekilde yoğrulması ve dinlendirilmesi. İyi bir döner için kıyma karışımının en az 4 saat buzdolabında beklemesi tavsiye ediliyor.

MALZEMELER

1 kilo kıyma (2 kez çekilmiş — mümkünse evde tekrar blenderdan geçirin)

1 büyük soğanın suyu (ince rendelenirse tamamı kullanılabilir)

3 yemek kaşığı yoğurt (bağlayıcı olarak şart)

Karabiber, pul biber, tuz

Tereyağı

Kare kesilmiş yağlı kağıtlar

Oklava ya da merdane

NASIL YAPILIYOR

Tüm malzemeleri geniş bir kapta yoğurun.

Karışımı 5-6 eşit parçaya ayırın.

Her parçayı iki yağlı kağıdın arasına koyun ve oklava ile çok ince olacak şekilde açın. (İnce açılmazsa köfte kıvamında kalır.)

Malzeme tamamen yayıldığında üstteki kağıdı yavaşça sıyırarak çıkarın.

Alttaki kağıdı kıyma ile birlikte rulo şeklinde sarın.

Tüm ruloları tepsiye dizin.

Dilerseniz tepsiye yeşil biber, domates veya patates ekleyebilirsiniz