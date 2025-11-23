  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Türkiye’nin lojistik hamlesinde yeni aşama! Bakan Uraloğlu 9 projeyi açıkladı!

Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi
Yerel Bir anlık hata az kalsın felaket oluyordu!
Yerel

Bir anlık hata az kalsın felaket oluyordu!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bir anlık hata az kalsın felaket oluyordu!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yokuşta park edilen bir tur otobüsü, el freni çekilmeyince kendi kendine hareket ederek bariyerleri aşıp şarampole düştü.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olay çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi’nde meydana geldi. Park halindeki 34 GIJ 323 plakalı tur otobüsü, yokuşta hareket etti. İçinde kimsenin olmadığı otobüs, bariyeri aşıp şarampole düştü. Otobüsün arka tekerlekleri toprak zemine değerken, ön kısmı havada kaldı. Kazada yaralanan olmazken ihbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Jandarma, otobüsün etrafını şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Otobüsün şoförü, el frenini çekmeyi unutmadığını söyledi. Otobüsün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Dur levhasını hiçe saydı! Kazaya yol açtı
Dur levhasını hiçe saydı! Kazaya yol açtı

Yerel

Dur levhasını hiçe saydı! Kazaya yol açtı

Samsun-Ordu kara yolu feci kaza!
Samsun-Ordu kara yolu feci kaza!

Gündem

Samsun-Ordu kara yolu feci kaza!

Şanlıurfa’da trafik kazası!
Şanlıurfa’da trafik kazası!

Yerel

Şanlıurfa’da trafik kazası!

Karaman’da kavşak kazası! LPG’li araçta gaz kaçağı paniği
Karaman’da kavşak kazası! LPG’li araçta gaz kaçağı paniği

Yerel

Karaman’da kavşak kazası! LPG’li araçta gaz kaçağı paniği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23