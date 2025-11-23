  • İSTANBUL
Erdoğan'dan Meloni'ye kritik görüşme! G20 zirvesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kabul etti. Görüşmede iki lider, ikili ilişkiler ve küresel gündeme dair önemli konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini, ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandırmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye’nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın tesisi için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını, İstanbul müzakerelerinin canlandırılmasının da barış için kapı aralayabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya’nın Libya hükümetiyle iş birliği sürecinin ilerletilmesinin önemli olduğunu belirtti.

