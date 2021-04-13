Güvenli Ödeme Sistemi’nde 2. el araç alım satımı nasıl yapılır? İkinci el araba alım satımı Güvenli Ödeme Sistemi nedir?

İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında söz konusu taşıtın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı ve güvenli şekilde el değiştirmesi için Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi ile entegre olarak çalışacak Güvenli Ödeme Sistemi Şubelerimiz, İnternet Bankacılığı ve Ziraat Bankası Mobil kanalları ile müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur. Bu sistemle taşıt alım satım işlemlerinizi hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.

Alıcı ve satıcının farklı kanalardan işlem başlatabildiği uygulamanın kullanımına ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir: Güvenli Ödeme Sistemini kullanabilmek için Bankamız müşterisi olmanız gerekmektedir.

Güvenli Ödeme Sistemi’nde 2. el araç alım satımı nasıl yapılır?

Satıcı, Güvenli Ödeme Sistemi’nde başvuru oluşturur.

Alıcı, cep telefonuna gelen referans numarası ile alıcı kaydını yaparak işlemi onaylar ve hesabındaki ilgili tutar para araç bedeli olarak Ziraat Bankası güvencesine alınır.

Taraflar birlikte notere giderek referans numarası üzerinden devir tescil işlemlerini gerçekleştirir.

Noterde işlemler tamamlandığında Ziraat Bankası güvencesinde bulunan araç bedeli otomatik olarak satıcının hesabına aktarılır.

Taraflar SMS ile bilgilendirilir.

İnternet Şube ve Ziraat Mobil’den Güvenli Ödeme Sistemi İle Araç Alış-Satışı Yapabilmek için;

Başvuru Süreci sadece 2 aşamadan oluşmaktadır:

1 - Satıcı Kaydının Yapılması : Ruhsat sahibinin sisteme giriş yaparak Ödemeler> İkinci El Araç/Satış > Satıcı İşlemleri menüsünden; Aracın Plakası, Satış Tutarı ve Alıcı Cep Telefonu numarası girişi ile hesap seçimi yaparak satıcı kaydını oluşturması gerekmektedir. Satış kaydı ile birlikte satıcı ve alıcıya işlem referansı sms ile bildirilir.

2 - Alıcı Kaydının yapılması: Aracı alacak kişinin sisteme giriş yaparak Ödemeler> İkinci El Araç/Satış > Alıcı İşlemleri menüsünden; cep telefonuna gelen referans numarası ile işlemin detaylarını görüntülemesi ve hesap seçimi yaparak alıcı kaydını oluşturması gerekmektedir. Alış kaydı ile birlikte satıcı ve alıcıya araç bedelinin güvence altına alındığı ve devir tescil işlemlerini gerçekleştirmek üzere notere gitmeleri gerektiği sms ile bildirilir.