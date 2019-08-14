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Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:52
Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları

ŞANLIURFA (AA) - Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve beraberindeki askeri heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

Sinan Yayla ve beraberindeki askeri heyetin bulunduğu konvoy, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ilçe merkezindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.

Heyetin, Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi kurulması amacıyla 3. Hudut Alay Komutanlığında çalışmalarını sürdüren 6 kişilik ABD heyetiyle görüşmelerde bulunması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:52
  1. Akçakale
  2. Alay
  3. askeri heyet
  4. güvenli bölge
  5. konvoy

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