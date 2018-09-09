Güvenli bölgeler düzensiz göçü önledi

Göksel Çağlav Ankara İdlib’e Şam yönetiminin düzenleyeceği olası saldırılar Türkiye’ye yönelik düzensiz göçün artmasına neden olacak. Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere, uluslararası tüm yardım kuruluşları İdlib’e düzenlenecek saldırının insani boyutlarının korkunç olacağı kanısında benzer açıklamalar yapıyor.

AĞUSTOSTA GERİLEDİ

Suriye’de iç savaşın başlamasının ardından Türkiye’ye yönelik göç dalgası durma noktasına gelirken İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerini yeniledi. Yeni rakamlara göre; bu yılın mart ayında en üst seviyelere çıkarak, 27 bin 738’e çıkan düzensiz göçmen sayısı, Ağustos ayında 18 bin 322’ye geriledi. Yetkililer, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin birçoğunun terk ettikleri evlerine geri dönmek istiyorlar, ancak Esat yönetiminin İdlib’e düzenleyeceği saldırılardan endişe ediyorlar.

BAYRAM İÇİN ÜLKELERİNE GİDENLERİN BİR KISMI DÖNMEDİ

Yetkililer, bayram nedeniyle topraklarına dönen Suriyelilerden bir kısmının, kendi rızalarıyla ülkelerinde kaldığını, ancak yeni bir saldırı dalgasıyla Türkiye’ye doğru yeni bir göçün başlayabileceğini belirtiyorlar. Yetkililer Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kuzey Suriye’deki terör gruplarına yönelik düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı ile hem bölge halkına huzur ve güven sağladığını hem de Türkiye topraklarına yönelik terör saldırılarının bitme noktasına geldiğini belirtiyorlar. Suriye’deki terör örgütü ve rejimin saldırılarına devam etmesiyle, evlerinden kaçan Suriyelilerinde Mehmetçiğin güvenliği sağladığı bölgelerde geçici yaşam sürdüğünü aktarıyorlar.

SALDIRILARA TEPKİ YAĞIYOR

Rejimin İdlib’e yönelik saldırıları niteliğindeki operasyonlara başlamasından tüm insani yardım kuruluşlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler de endişe duyuyor. Geçtiğimiz gün İran’ın başkenti Tahran’da yapılan Türkiye, Rusya ve İran zirvesinde alınan kararlar tüm dünya tarafından dikkatle takip edildi. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib’e düzenlenecek bir saldırının korkunç ve kanlı sonuçları olacağına dikkat çekerek “Siviller ölebilir ve toplu bir saldırıda hem bölgesel hem de uluslararası aktörleri içeren olayların hızla tırmanma tehlikeleri var. İdlib’de insanların tahliye edilebileceği ya da en azından savaş sırasında kendilerini daha güvenli hissedebilecekleri bir başka İdlib yok. Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz. Bu nedenle Tahran'da yapılan zirve son derece önemli" açıklamasında bulundu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’de İdlib’e düzenlenecek saldırılarda sivillerin zarar göreceğini belirterek, “Masum insanlar ölecek, büyük göçler yaşanabilir” değerlendirmesinde bulundu.