0553 313 94 23

Güvenli Bölge için kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale’ye getirildi

ABD ile Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül’de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:53
Güvenli Bölge için kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale’ye getirildi

ABD ile Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül’de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirildi.


ABD ile Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 8 Eylül’de müşterek kara devriyesi yapılacak. Kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirildi. Yaklaşık 15 araçtan oluşan askeri konvoy, askeri bölgeye giriş yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahte polis 6 ay boyunca kaldığı ev arkadaşlarını dolandırdı
    1. Sahte polis 6 ay boyunca kaldığı ev..
    2. Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 ölü,..
    3. AVM Perakende Ciro Endeksi arttı
    4. Sağlık personeli alım ilanları İŞKUR..
    5. Trump'la ilgili bomba iddia: Sınırlama..
    6. Mersin’i daha da güzelleştirmek için..
    7. Büyükşehir’in kent içi turlarına büyük..
    8. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk..
    9. Park halindeki araçlara çarpıp..
    10. Teröristlere konuşan FETÖ'cü Enes..
    11. hepsiburada.com kazandırıyor
    12. Uyuşturucuyu bahçeye bidonlarla..
    13. Sabiha Gökçen Havalimanı’na Stevie’den..
    14. Türk grafikçinin Oscar ödüllü filme..
    15. Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım..
    16. Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt’i..
    17. Tünelde rekor delme bitti! Metroda..
    18. Ulusal görme taramasıyla bozukluklar..
    19. Kara Şükrü Mezarlığı’nın durumu içler..
    20. Turkcell’den Engelsiz Sinema Şenliği
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...