Güvenli bölge için kritik tarih açıklandı Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile ikinci müşterek çalışma 5 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak.

Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileriyle ikinci müşterek çalışma, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,ABD askeri yetkilileri,Suriye'ninkuzeyinde koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak 4 Ağustos Pazar günü Türkiye'ye gelecek. ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz'da icra edilen müşterek çalışmaya, 5 Ağustos'ta Ankara'da Milli Savunma Bakanlığında devam edilecek.

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