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Güvenli bölge anlaşmasının detayları ortaya çıktı! 'YPG tüm bölgeden çekilecek'

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu Yöneticisi Abdullah Gedo, Türkiye ile ABD arasında yapılan güvenli bölge anlaşmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Terör örgütü YPG, Eylül ayında Kobani bölgesinde Askeri güçlerini ve silahlarını çekecek" dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:51
Güvenli bölge anlaşmasının detayları ortaya çıktı! 'YPG tüm bölgeden çekilecek'

Türkiye ile ABD arasında anlaşmaya varılan 'güvenli bölge' uygulamasının 3 aşamalı olacağı ortaya çıktı. Bu kapsamda PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG'nin 45 güne kadar sınırdaki tüm birliklerini çekeceği öğrenildi.

Terör örgütü YPG, Eylül ayında Kobani bölgesinde Askeri güçlerini ve silahlarını çekecek, Türkiye ile ABD ise karadan ortak devriyelerde bulunacak.

Sputnik'e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK), Yöneticisi Abdullah Gedo, güvenli bölge planının üç aşamalı olacağını söyledi.

Gedo, şu açıklamalarda bulundu:

"Birinci aşama Tel Abyad ile Rasulayn bölgesinde YPG'nin güçlerini ve silahlarını geri çekmekle tamamlandı. İkinci aşama ise Kobani bölgesinde geri çekilme olacak. İkinci ve üçüncü aşamanın gerçekleşmesi biraz zaman alabilir. güvenli bölgeye Roj peşmergelerin yerleştirilmesi tartışılıyor. ABD ile görüştüğümüzde bunları kendilerine aktardık. Ancak henüz kesinleşen bir şey yoktur. Güvenli bölge planı şimdilik işliyor. Henüz bir yol kazası olmadı."

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:51
  1. YPG
  2. Suriye

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