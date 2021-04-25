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Gündem Güven Özer kimdir? Faruk Fatih Özer’in ağabeyi nerede yakalandı?
Gündem

Güven Özer kimdir? Faruk Fatih Özer’in ağabeyi nerede yakalandı?

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in müşterisinin yaklaşık 2 milyar dolar parasını alarak yurt dışına kaçtığı öğrenildikten sonra yargı ve emniyet harekete geçti. Faruk Fatih Özer'in yakalanması için kırmızı bülten çıkartılırken, soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer ‘in de ulunduğu 68 şüpheliyi yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 10:36:00 - 2021-04-25 10:36:47
Güven Özer kimdir? Faruk Fatih Özer’in ağabeyi nerede yakalandı?

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer de Pendik'te saklandığı evde yakanarak göz altına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 68'e yükseldi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 şüphelinin ardından 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Faruk Fatih Özer yakalandı mı?

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 68 şüpheliyi yakaladı. Faruk Fatih Özer in de arasında bulunduğu firari 12 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü.

Güven Özer kimdir?

E-Ticaret ile ilgili ilk çalışmalara 2006 yılında başlayan Güven Özer sektöre 2010 yılında “İnline Yazılım” markası adı altında çalışmalarını sürdürmüştür. 

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