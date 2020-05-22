Güven endeksi hangi sektörde ne kadar arttı açıklandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe mayısta geçen aya göre yüzde 10,8, perakende ticarette yüzde 5, inşaat sektöründe 31,1 artış gösterdi.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi nisan ayında 46,1 iken bu ay yüzde 10,8 artarak 51,1 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi yüzde 82,9 artarak 77,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi ise yüzde 19,2 azalarak 39 ve son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi ise yüzde 22,5 azalarak 37,1 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi mayısta yüzde 5 artarak 79'a yükseldi.

Perakende ticaret sektöründe mevcut mal stok seviyesi endeksi geçen aya göre yüzde 1,6 artarak 120,4 oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi yüzde 48,8 artarak 75,1 değerini alırken, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi ise yüzde 26,7 azalarak 41,6 oldu.