Güven damgası e-ticareti yüzde 30 artıracak
İnternetten alışverişte ‘güven damgası’ uygulaması başladı. Uygulamanın online alışverişlerde yüzde 30 artış sağlayacağı belirtildi.23 Aralık 2018 Pazar 10:42
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından e-ticaret sitelerine ‘güven damgası’ verilecek. Damga, e-ticaret sitelerinin belli başlı güvenlik tedbirlerini aldığını kullanıcılara göstermek amacı ile kullanılacak.
Büyüme getirecek
Uygulamayla online alışverişe ilginin artacağını ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Güven ortamı vatandaşın e-ticaretin avantajlarından faydalanmaya daha istekli olmasını sağlayacaktır. 2019 içinde e-ticaret sektöründe yüzde 30’dan fazla büyüme bekliyoruz” dedi.
Siteler ne yapacak?
Çiğdemli, güven damgası ile sitelerin yerine getirmesi gereken adımlar ve başvuru esasları hakkında şu bilgileri verdi: “E-ticaret siteleri Güven Damgası başvurusundan en çok 3 ay önce ve her sene içerisinde en az 1 defa sızma testi yaptırmak zorunda olacak. Kişisel veri ve ödeme bilgileri içeren tüm işlemler SSL ile gerçekleştirilecek. Satılan ürünün teknik özellikleri, garanti ve kullanım koşullarına da sitede yer verilecek.“
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