Güven damgası e-ticareti yüzde 30 artıracak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından e-ticaret sitelerine ‘güven damgası’ verilecek. Damga, e-ticaret sitelerinin belli başlı güvenlik tedbirlerini aldığını kullanıcılara göstermek amacı ile kullanılacak.

Büyüme getirecek

Uygulamayla online alışverişe ilginin artacağını ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Güven ortamı vatandaşın e-ticaretin avantajlarından faydalanmaya daha istekli olmasını sağlayacaktır. 2019 içinde e-ticaret sektöründe yüzde 30’dan fazla büyüme bekliyoruz” dedi.

Siteler ne yapacak?

Çiğdemli, güven damgası ile sitelerin yerine getirmesi gereken adımlar ve başvuru esasları hakkında şu bilgileri verdi: “E-ticaret siteleri Güven Damgası başvurusundan en çok 3 ay önce ve her sene içerisinde en az 1 defa sızma testi yaptırmak zorunda olacak. Kişisel veri ve ödeme bilgileri içeren tüm işlemler SSL ile gerçekleştirilecek. Satılan ürünün teknik özellikleri, garanti ve kullanım koşullarına da sitede yer verilecek.“