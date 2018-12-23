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Güven damgası e-ticareti yüzde 30 artıracak

İnternetten alışverişte ‘güven damgası’ uygulaması başladı. Uygulamanın online alışverişlerde yüzde 30 artış sağlayacağı belirtildi.

23 Aralık 2018 Pazar 10:42
Güven damgası e-ticareti yüzde 30 artıracak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından e-ticaret sitelerine ‘güven damgası’ verilecek. Damga, e-ticaret sitelerinin belli başlı güvenlik tedbirlerini aldığını kullanıcılara göstermek amacı ile kullanılacak.

Büyüme getirecek

Uygulamayla online alışverişe ilginin artacağını ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Güven ortamı vatandaşın e-ticaretin avantajlarından faydalanmaya daha istekli olmasını sağlayacaktır. 2019 içinde e-ticaret sektöründe yüzde 30’dan fazla büyüme bekliyoruz” dedi.

Siteler ne yapacak?

Çiğdemli, güven damgası ile sitelerin yerine getirmesi gereken adımlar ve başvuru esasları hakkında şu bilgileri verdi: “E-ticaret siteleri Güven Damgası başvurusundan en çok 3 ay önce ve her sene içerisinde en az 1 defa sızma testi yaptırmak zorunda olacak.  Kişisel veri ve ödeme bilgileri içeren tüm işlemler SSL ile gerçekleştirilecek. Satılan ürünün teknik özellikleri, garanti ve kullanım koşullarına da sitede yer verilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 10:42
  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  2. e-ticaret
  3. güven damgası
  4. e-ticaret siteleri
  5. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi
  6. Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli

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