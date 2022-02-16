Güveçte püreli tavuk sote tarif nasıl yapılır? Kolay tarif

Güveçte püreli tavuk sote tarifi için malzemeler

Patates püresi için;

3 adet patates

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı süt (62,5 ml)

2 çay kaşığı tuz

Tavuk sotesi için;

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet tavuk göğsü

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Beşamel sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt (300 ml)

1 çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı karabiber

Üzeri için;

1 su bardağı tam yağlı taze kaşar peyniri

Güveçte püreli tavuk sote tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle tavukgöğsümüzü küp küp doğrayalım. Ardından tavaya aldığımız ayçiçek yağında kavuralım. Tavuklarımız piştikten sonra üzerine doğradığımız kırmızı ve yeşil biberi ilave ederek 2-3 dakika daha pişirelim. Ardından salçayı ve baharatları ilave ederek güzelce karıştıralım. Püre için patateslerimizi haşlayalım ve kabuklarını soyduktan sonra derin bir kap içerisine alalım. Üzerine tereyağı, süt ve tuzu ekleyerek ezelim ve püre haline getirelim ve sıkma torbasına dolduralım. Sıkma torbasının ucunu keserek güveçlerimize püremizden sıkalım. Üzerine hazırladığımız tavukları yerleştirelim. Beşamel sosu için sos tenceresine tereyağını alarak eritelim. Tereyağı eridikten sonra unu ilave ederek kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavuralım. Daha sonra bir taraftan karıştırırken yavaş yavaş sütü ilave edelim. Kaynayıp koyulaştıktan sonra tuz ve karabiberi ekleyip karıştırarak ocaktan alalım. Tavuklarımızın üzerine beşamel sosunu paylaştıralım. Rendelenmiş kaşar peynirini de üzerine koyduktan sonra önceden ısıtılmış 190°C fırında yaklaşık 15-20 dakika pişmeye bırakalım. Pişen güveçte püreli tavuğumuz servise hazır. Ben bu ölçülerle 4 adet güveç elde ettim. Afiyet olsun!