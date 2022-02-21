Güveçte arap tava tarifi nasıl yapılır? Pratik güveç tarifi
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Güveçte arap tava tarifi
Güveçte arap tava malzemeleri
- 500 gr kıyma
- 4 adet patates
- 2 adet kapya biber
- 2 adet çarliston biber
- 1 adet soğan
- 3 diş sarımsak
- 1 kahve fincanı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 2 adet domates
- 2 su bardağı su
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
Güveçte arap tava nasıl yapılır?
Bir kaba kıyma, küp küp doğranmış patates, yemeklik doğranmış biberler, soğan, sarımsak ve küp küp doğranmış domates ve etim malzemeleri ekleyip iyice karıştıralım. Daha sonra güveçlere paylaştıralım. Güveçte istemezseniz tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra fırın tepsisine yayabilirsiniz. Önceden ısıtılmış fırında 45 dakika pişirin. Yemek hazır afiyet olsun