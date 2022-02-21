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Kadın - Aile Güveçte arap tava tarifi nasıl yapılır? Pratik güveç tarifi
Kadın - Aile

Güveçte arap tava tarifi nasıl yapılır? Pratik güveç tarifi

Farklı ve lezzetli bir tarif arayanlar için güveçte arap tava ve arap tava malzemeleri haberimizde.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 13:08:00 - 2022-02-21 13:10:50
Güveçte arap tava tarifi nasıl yapılır? Pratik güveç tarifi

Güveçte arap tava tarifi

Güveçte arap tava malzemeleri

  • 500 gr kıyma
  • 4 adet patates
  • 2 adet kapya biber
  • 2 adet çarliston biber
  • 1 adet soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 1 kahve fincanı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 2 adet domates
  • 2 su bardağı su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Güveçte arap tava nasıl yapılır?

Bir kaba kıyma, küp küp doğranmış patates, yemeklik doğranmış biberler, soğan, sarımsak ve küp küp doğranmış domates ve etim malzemeleri ekleyip iyice karıştıralım. Daha sonra güveçlere paylaştıralım. Güveçte istemezseniz tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra fırın tepsisine yayabilirsiniz. Önceden ısıtılmış fırında 45 dakika pişirin. Yemek hazır afiyet olsun

 

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