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Güveç temizliği nasıl yapılır?

Güveç, killi topraktan yapılan ve yemek pişirmek için kullanılan bir araçtır. Güveç ile pişirilebilecek bir çok yemek mevcuttur.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:33
Güveç temizliği nasıl yapılır?

Güvecin temizliği normal yemek pişirme kaplarından biraz farklıdır. Güveç topraktan yapılan bir kap olduğu için temizlenmesi için kimyasal bir maddeye gerek yoktur.

Yani doğal bir maddeden üretilmiş güvecinizi temizlemek için deterjan ya da sabun gibi maddeler kullanmanız gerekmemektedir. Sadece sıcak su ve bulaşık fırçası kullanarak güveci temizleyebilirsiniz.

Eğer bulaşık deterjanı, sabun ya da yağ çözücü gibi maddeler kullanırsanız, bunlar toprak güveçte kalıntı bırakabilir ve bu da pişirdiğiniz diğer yiyeceklerin lezzetini etkileyebilir.

Güveçte meydana gelmiş herhangi bir yemek kalıntısı varsa önce onu yumuşatmalısınız. Bunun için üzerine sıcak su döküp bir süre bekletin ve daha sonra yavaşça ovarak kalıntıları çıkarın. Bu kalıntıları temizlemek için ise yumuşak bir sünger ya da fırça kullanmalısınız. Bulaşık teli ya da metal maddeler güvece zarar verecektir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, güveci bulaşık makinesinde değil elde yıkamaktır. Böylelikle yıkama işlemi daha doğru olacaktır. Bunlara ek olarak, güveci temizlerken soğutup temizleme işlemine o şekilde başlayın. Aksi takdirde güveciniz yıkarken çatlayabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:33
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