Guti'den transfer hamlesi! Real Madrid'in genç yıldızını Beşiktaş'a getiriyor
Beşiktaş yardımcı antrenörü Guti'nin siyah beyazlı ekibe önerdiği Real Madrid'de forma giyen Alberto Fernandez'i transfer etmek için girişimlere başladı02 Mart 2019 Cumartesi 10:41
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, Guti'nin önerdiği Real Madrid B takımından 19 yaşındaki Alberto Fernandez için devrede.
Sağ kanatta göre yapan 19 yaşındaki oyuncunun çok yetenekli olduğunu, Real Madrid A takımına alınmayacaksa, sözleşme imzalamayı tavsiye etti.
İspanyol çalıştırıcı, Madrid'in B takımında iyi işler yaptığını sözleşme imzalanmaması durumunda La Liga'dan pek çok takımın kendisini isteyeceğini ama Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna edeceğini yöneticilerle paylaştı.
(Fotomaç)
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