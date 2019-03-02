Guti'den transfer hamlesi! Real Madrid'in genç yıldızını Beşiktaş'a getiriyor

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, Guti'nin önerdiği Real Madrid B takımından 19 yaşındaki Alberto Fernandez için devrede.

Sağ kanatta göre yapan 19 yaşındaki oyuncunun çok yetenekli olduğunu, Real Madrid A takımına alınmayacaksa, sözleşme imzalamayı tavsiye etti.

İspanyol çalıştırıcı, Madrid'in B takımında iyi işler yaptığını sözleşme imzalanmaması durumunda La Liga'dan pek çok takımın kendisini isteyeceğini ama Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna edeceğini yöneticilerle paylaştı.

(Fotomaç)