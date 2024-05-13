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Gündem Guterres'in talebi katil İsrail'i zora sokacak!
Gündem

Guterres'in talebi katil İsrail'i zora sokacak!

Yeniakit Publisher
2024-05-13 19:50:00 - 2024-05-13 19:53:30
Guterres'in talebi katil İsrail'i zora sokacak!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, katil İsrail'in Gazze'de 196 BM personelini öldürmesine ilişkin soruşturma açılmasını talep etti.

BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Avrupa Hastanesi'ne giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Birimi'nden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildiren Guterres, hayatını kaybeden personelin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kapsamlı soruşturma istedi

Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istedi.

Gazze'deki durumun sadece sivilleri değil aynı zamanda insani yardım çalışanlarını etkilediğine dikkati çeken Guterres, acil insani ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması talebini yineledi.

Gazze'de 196 BM personeli öldürüldü

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da günlük basın toplantısında olaya ilişkin bilgi edinmeye devam ettiklerini, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de İsrail tarafından 196 BM personelinin öldürüldüğünü bildirdi.
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Haq, çatışma sonlandıktan sonra sorumluların hesap vermesi için yetkililerle irtibatlarını sürdürdüklerini ifade etti.

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