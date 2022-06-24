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Dünya Guterres: Küresel açlık kriziyle karşı karşıyayız
Dünya

Guterres: Küresel açlık kriziyle karşı karşıyayız

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın "eşi görülmemiş" bir küresel açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 18:20:00 -
Guterres: Küresel açlık kriziyle karşı karşıyayız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın "eşi görülmemiş" bir küresel açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Almanya'da, "Küresel Gıda Güvenliğine Yönelik Çoklu Zorluklara Yanıt" adıyla düzenlenen bakanlar konferansına video mesajı gönderen Guterres, "Eşi görülmemiş bir küresel açlık kriziyle karşı karşıyayız. Ukrayna'daki savaş, yıllardır ortaya çıkan iklimin bozulması, Kovid-19 salgını gibi sorunları daha da karmaşık hale getirdi." dedi.

Afrika Boynuzu bölgesinde son yılların en kötü kuraklığının yaşandığını söyleyen Genel Sekreter, şimdi harekete geçilmezse durumun bir felakete dönüşebileceğini belirtti. Guterres, "Dünya Gıda Programı'na göre son iki yılda, dünya genelinde gıda erişimi sıkıntısı çeken insanların sayısı iki kattan fazla artarak 276 milyona ulaştı. 2022'de birden fazla kıtlık ilan edilmesi gibi gerçek bir risk var ve 2023 daha da kötü olabilir." dedi.

Rusya'daki üretimin dünya pazarına entegre edilmesi

Guterres, dünyayı tehdit eden gıda krizinin çözümü için Rusya'nın ürettiği gıda ve gübreyi, savaşa rağmen, dünya pazarlarına yeniden entegre etmek gerektiğini aktararak "Bu konuda Ukrayna, Rusya Federasyonu, Türkiye, ABD, Avrupa Birliği ve diğerleri ile yoğun temas halindeyim." dedi.

Guterres, çiftçilerin maliyetlerinin artmasına değinerek "Çiftçilerin ana maliyeti gübre ve enerjidir. Gübre fiyatları geçen yıl yarıdan fazla, enerji fiyatları ise üçte ikiden fazla arttı." diye konuştu.

Guterres, konferansta yapılacak tartışmaların küresel gıda piyasalarını istikrara kavuşturmak ve emtia fiyatlarındaki oynaklıkla mücadele etmek için bir fırsat oluşturabileceğini kaydetti.

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Yorumlar

Sitting bull

Cakal Batililarin cakali seni

Zekeriya

Yalan söylemeyin önce Coronado dediniz piyasaya felaket pompaladınız şimdi de gıda krizi var diyerek gıda fiyatlarını hoplatıp bir kaç zengini daha da zengin edip fakir ülkelerin insanlarını açlıkla yok edeceksiniz.Çünkü Corona ile hedefe ulaşamadınız şimdi gıda yokluğuyla insanların ölümünü seyredeceksiniz doksanlı yıllarda olduğu gibi.Kıtlığın olması için yağmurun yağmaması gerekir dünyada yağmur bol maşallah derdiniz nedir sizin kafir herifler.Önce corona sonra orman yangınları şimdi gıda yok yaygarası açınızdan geberin inşallah.Biz müslümanlar şunu biliriz ki rızkı veren Allah’dır çünkü Rabbimiz “ben sizin rızkınıza kefilim” diyor.Bütün şeytani planlarınızda siz boğulacaksınız Allah’ın izniyle.
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